Парламент отказался запрещать размещать офисы в квартирах

Верховный Совет отказался запрещать размещать офисы в квартирах. За принятие за основу соответствующего законопроекта проголосовал лишь 191 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.
Законопроектом предлагалось внести изменения в Жилищный кодекс, которыми ограничить возможность использования квартир в многоквартирных жилых домах не по назначению, в том числе как офисы, гостиницы и другие заведения временного проживания.
При этом предусматривалась возможность использования для осуществления хозяйственной деятельности только лицами, которые являются их собственниками или место жительства которых зарегистрировано в данной квартире.
Также предлагалось усилить административную ответственность за нецелевое использование квартир в многоквартирных жилых домах и определить подведомственность рассмотрения указанных дел за органами Национальной полиции.
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