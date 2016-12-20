Сегодня 22 декабря 2016 года, 15:32

Парламент отказался запрещать размещать офисы в квартирах

Верховный Совет отказался запрещать размещать офисы в квартирах. За принятие за основу соответствующего законопроекта проголосовал лишь 191 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Законопроектом предлагалось внести изменения в Жилищный кодекс, которыми ограничить возможность использования квартир в многоквартирных жилых домах не по назначению, в том числе как офисы, гостиницы и другие заведения временного проживания.

При этом предусматривалась возможность использования для осуществления хозяйственной деятельности только лицами, которые являются их собственниками или место жительства которых зарегистрировано в данной квартире.

Также предлагалось усилить административную ответственность за нецелевое использование квартир в многоквартирных жилых домах и определить подведомственность рассмотрения указанных дел за органами Национальной полиции.