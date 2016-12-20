Сегодня 22 декабря 2016 года, 15:28

В «ПриватБанке» рассказали, когда снимут ограничения на корпоративные платежи

В «Приватбанке» заявили, что решение о снятии ограничения на корпоративные платежи будет принимать Александр Шлапак после того, как начнет исполнять обязанности председателя правления банка. Об этом говорится в сообщении банка.

Ранее стало известно, что корпоративные платежи в «ПриватБанке», которые были приостановлены на один день, с 20 декабря будут работать с ограничениями.

В банке отметили, что такой режим обслуживания корпоративных клиентов является временным.

«Все решения по его дальнейшим изменениям будет принимать Александр Шлапак после того, как начнет исполнять обязанности председателя правления банка», - говорится в сообщении.

Кроме того, в финучреждении отметили, что 20 декабря отделения, банкоматы и сервисы Приватбанка работают в стабильном режиме.

Как сообщила пресс-служба банка, по состоянию на 9-00 20 декабря клиентов обслуживают 2350 отделений банка.

«В полном объеме загружено более 7 тысяч банкоматов «Приватбанка», служба инкассации обеспечивает своевременное пополнение банкоматной сети за счет наличных средств в кассах, а также дополнительных 15 млрд гривен, выделенных НБУ на поддержку ликвидности банка», - сообщает банк.