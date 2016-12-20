Сегодня 22 декабря 2016 года, 15:23

По «закону Савченко» на волю вышли тысяча убийц – П.Петренко

Министр юстиции Павел Петренко утверждает, что с начала года по так называемому «закону Савченко», предусматривающему зачисление дня в СИЗО как двух в тюрьме, на свободу вышли около тысячи убийц.

«За этот неполный год вышли тысячи убийц, и в места лишения свободы вернулись уже 10%. То есть человек вышел, несколько месяцев побыла на свободе, совершил убийство. Есть такие, которые совершили два убийства и снова вернулись в тюрьму. Это просто не укладывается в голове», – сказал министр.

По его словам, «было огромной ошибкой проголосовать за этот документ на волне популизма».

Сейчас Минюст предлагает изменения к этому закону, который сохранит такую формулу зачисления дней в СИЗО только для людей, которые совершили легкие или средней тяжести преступления, но не для тех, кто совершил тяжелое преступление. Однако парламент отказывается за это голосовать.

«Политика. Те фракции, которые тогда приняли на флаг закон Савченко, сейчас не хотят признать свою ошибку. Нонсенс. Закон – не политический, а юридический механизм. Нужно остановить процесс выхода на свободу лиц, которые несут общественную опасность гражданам. А его опять перевели в политическую плоскость и заблокировали», – сказал П.Петренко.

По его словам, нынешний парламент является «очень специфическим».

«С одной стороны, он может принимать радикально-реформаторские законопроекты, например, судебную реформу, а с другой – блокировать документы, которые не имеют политической составляющей и их нужно просто принимать», – добавил он.

Также П.Петренко заявил, что уйдет с должности министра, если не сможет больше проводить необходимые законы через Верховный Совет.