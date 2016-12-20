По «закону Савченко» на волю вышли тысяча убийц – П.Петренко

Министр юстиции Павел Петренко утверждает, что с начала года по так называемому «закону Савченко», предусматривающему зачисление дня в СИЗО как двух в тюрьме, на свободу вышли около тысячи убийц.
«За этот неполный год вышли тысячи убийц, и в места лишения свободы вернулись уже 10%. То есть человек вышел, несколько месяцев побыла на свободе, совершил убийство. Есть такие, которые совершили два убийства и снова вернулись в тюрьму. Это просто не укладывается в голове», – сказал министр.
По его словам, «было огромной ошибкой проголосовать за этот документ на волне популизма».
Сейчас Минюст предлагает изменения к этому закону, который сохранит такую формулу зачисления дней в СИЗО только для людей, которые совершили легкие или средней тяжести преступления, но не для тех, кто совершил тяжелое преступление. Однако парламент отказывается за это голосовать.
«Политика. Те фракции, которые тогда приняли на флаг закон Савченко, сейчас не хотят признать свою ошибку. Нонсенс. Закон – не политический, а юридический механизм. Нужно остановить процесс выхода на свободу лиц, которые несут общественную опасность гражданам. А его опять перевели в политическую плоскость и заблокировали», – сказал П.Петренко.
По его словам, нынешний парламент является «очень специфическим».
«С одной стороны, он может принимать радикально-реформаторские законопроекты, например, судебную реформу, а с другой – блокировать документы, которые не имеют политической составляющей и их нужно просто принимать», – добавил он.
Также П.Петренко заявил, что уйдет с должности министра, если не сможет больше проводить необходимые законы через Верховный Совет.
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Слезно прошу ВРУ - не давайте возможности Петренко проводить необходимые законы! Может хоть так он уйдет поскорее! :-)
Мне вот непонятно, если бы эти "убийцы" не вышли досрочно, их бы в тюрьме сгноили? Или господин Петренко считает, что домотав срок они бы исправились?
"люди, люди - то дурні козли" (с) лесь :)
Скажу в довесок, Минюст давал экспертную оценку проекту на стадии подготовки. Без таковой, Закон не был бы принят. К тому же, ещё проект, прежде чем стать Законом, подписал Президент.
який образ цйому більше личить - шарікова чи голохвастова?
идиот! кто ж за легкие берет под стражу? такое вообще кпк предусмотрено? что касается средних - аналогичный вопрос :) будет мертвый закон. з.ы. где он такую траву берет? :)
Яценюково-петренковский народный фронт за "закон савченко" голосовал практически в полном составе, кроме отсутствующих: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=4826
Какую работу вы бы доверили искусственному интеллекту?
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