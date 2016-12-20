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НАПК: Более 100 партий впервые слышат о финотчетах

20 декабря 2016 года Источник:«Украинская правда»*

Около 100 политических партий не знают о требовании закона относительно подачи в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) финансовых отчетов о своей деятельности. Об этом во время пресс-конференции рассказал заместитель директора Департамента по вопросам предотвращения политической коррупции НАПК Олег Сытник.

«На этот момент еще некоторые политические партии приходят, говорят, что даже не знают о необходимости подавать отчеты. Около 100 политических партий или потеряли информацию, связь с миром, но не знают даже, что надо подавать эти отчеты», - сказал он.

Он отметил, что работники НАПК ведут работу с такими партиями, «обзванивают их, пишут письма» с требованиями обнародовать подотчетную информацию.

О.Сытник подчеркнул, что с каждым кварталом количество политических партий, которые представляют в Агентство свои финансовые отчеты, растет.

Как сообщалось, 8 октября 2015 года Верховный Совет принял закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции», который предусматривает государственное финансирование уставной деятельности политических партий и возмещения расходов на предвыборную агитацию во время выборов народных депутатов Украины. Отдельные положения закона вступили в силу 1 июля 2016 года, а именно государственное финансирование партий начнется с 1 января 2017 года.

Законом также вводится обязательная ежеквартальная отчетность об имуществе, доходах, расходы и обязательстве финансового характера политических партий, в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

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