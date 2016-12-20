Сегодня 22 декабря 2016 года, 15:22

Утвержден перечень СМИ, в которых в 2017 году будут размещаться объявления о вызове в суд

Правительство утвердило перечень печатных средств массовой информации местной сферы распространения, в которых в 2017 году будут размещаться объявления о вызове в суд ответчика, третьих лиц, свидетелей, место фактического проживания (пребывания) которых неизвестно. Об этом сообщается в распоряжении правительства №972 от 14 декабря 2016 года.

Кроме того, газета «Урядовый курьер» документом определена печатным средством массовой информации общегосударственной сферы распространения, в котором в 2017 году размещаются объявления о вызове в суд, повестки о вызове подозреваемого, обвиняемого и информация о процессуальные документы.

Перечень печатных средств массовой информации местной сферы распространения, в которых в 2017 году размещаются объявления о вызове в суд ответчика, третьих лиц, свидетелей, место фактического проживания (Пребывания) которых неизвестно регион:

Винницкая область - Винничина

Волынская область - Волынь-нова

Днепропетровская - вести Приднепровья

Донецкая - Донетчина

Житомирская - Житомирщина

Закарпатская - Новости Закарпатья

Запорожская - Запорожская правда

Ивано-Франковская - Галичина

Киевская - Время Киевщины

Кировоградская - Народное слово

Луганская - вести Луганщины

Львовская - Львовская почта

Николаевская - Южная правда, Родное Прибужье

Одесская - Одесские вести

Полтавская - Заря Полтавщины

Ровенская - вести Ровенской

Сумская - Сумщина

Тернопольская - Свобода

Харьковская - Слободской край

Херсонская - Надднепрянская правда

Хмельницкая - Подольские вести

Черкасская - Черкасский край

Черновицкая - Буковина

Черниговская - Деснянская правда

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