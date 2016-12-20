Правительство утвердило перечень печатных средств массовой информации местной сферы распространения, в которых в 2017 году будут размещаться объявления о вызове в суд ответчика, третьих лиц, свидетелей, место фактического проживания (пребывания) которых неизвестно. Об этом сообщается в распоряжении правительства №972 от 14 декабря 2016 года.
Кроме того, газета «Урядовый курьер» документом определена печатным средством массовой информации общегосударственной сферы распространения, в котором в 2017 году размещаются объявления о вызове в суд, повестки о вызове подозреваемого, обвиняемого и информация о процессуальные документы.
Перечень печатных средств массовой информации местной сферы распространения, в которых в 2017 году размещаются объявления о вызове в суд ответчика, третьих лиц, свидетелей, место фактического проживания (Пребывания) которых неизвестно регион:
Винницкая область - Винничина
Волынская область - Волынь-нова
Днепропетровская - вести Приднепровья
Донецкая - Донетчина
Житомирская - Житомирщина
Закарпатская - Новости Закарпатья
Запорожская - Запорожская правда
Ивано-Франковская - Галичина
Киевская - Время Киевщины
Кировоградская - Народное слово
Луганская - вести Луганщины
Львовская - Львовская почта
Николаевская - Южная правда, Родное Прибужье
Одесская - Одесские вести
Полтавская - Заря Полтавщины
Ровенская - вести Ровенской
Сумская - Сумщина
Тернопольская - Свобода
Харьковская - Слободской край
Херсонская - Надднепрянская правда
Хмельницкая - Подольские вести
Черкасская - Черкасский край
Черновицкая - Буковина
Черниговская - Деснянская правда
Город:
Киев - Крещатик
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