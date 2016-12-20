Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 22 декабря 2016 года, 15:30

Генеральный партнер 2016 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Депутаты отказались рассматривать новый закон о спецконфискации

20 декабря 2016 года Источник:«Украинская правда»*

Верховный парламент отказался включить в повестку дня очередной законопроект о спецконфискации.

За соответствующее решение проголосовал 191 депутат (из необходимых 226).

Данный законопроект №5557 зарегистрирован в парламенте во вторник.

Его инициаторами являются председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, его первый заместитель Андрей Тетерев, а также депутаты от НФ Татьяна Чорновил и Игорь Алексеев.

Как известно, 8 декабря Верховный Совет отказался принять в первом чтении правительственный законопроект о возвращении незаконно приобретенных средств и имущества, который должен позволить вернуть деньги и имущество представителей предыдущей власти.

Кабинет министров 14 сентября утвердил и направил в парламент законопроект о спецконфискацию, позволяющий в досудебном порядке арестовывать средства и другие активы, полученные преступным путем.

Депутаты уже пробовали раньше включить его в повестку дня, однако из этого ничего не получалось. Позже им все же удалось включить документ в повестку дня.

Кабмин заложил в государственный бюджет на 2017 год поступления от специальной конфискации средств коррупционеров сумму в 10,5 млрд гривен.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Комментарии:»

И.К. 20 декабря 2016 года 17:58 #

Кабмин заложил в государственный бюджет на 2017 год поступления от специальной конфискации средств коррупционеров сумму в 10,5 млрд гривен.

Да уж, дефицитик

Fantomas 20 декабря 2016 года 12:51 #

"Верховный парламент" всем парламентам парламент!! )))))

Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 51 (991) от 20/12/16 Свежий номер

Международный арбитраж

№ 51 (991)
Государство и юристы

Бесконтрольный выстрел

Отрасли практики

Обновить на стройке

Продвижение

35-й кадр

Тема номера:

Честным образом

Архив голосованийVox Populi

Какую работу вы бы доверили искусственному интеллекту?

Оформление завещания

Регистрацию компании

Уплату судебного сбора

Подбор сотрудников для вашей компании

Не доверяю роботам

Не доверяю никому

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • ipstyle
    АФ «Династия»
  • Antika
Пресс-релизы

Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн

Конкурс по продаже прав требования от УниКредит Банк Чешская Республика и Словакия, a.c.

Адвокат Надежды Савченко Илья Новиков проведет мастер-класс

Открыто экспертное объединение "Артифекс"

Асоціація адвокатів України запрошує на VІ Щорічний зимовий Форум ААУ з кримінального права та процесу

Компании Intelligent Solution Group Ltd исполнилось 4 года

ipLex - мобильные правовые системы

"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом