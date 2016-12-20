Депутаты отказались рассматривать новый закон о спецконфискации

Верховный парламент отказался включить в повестку дня очередной законопроект о спецконфискации.
За соответствующее решение проголосовал 191 депутат (из необходимых 226).
Данный законопроект №5557 зарегистрирован в парламенте во вторник.
Его инициаторами являются председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, его первый заместитель Андрей Тетерев, а также депутаты от НФ Татьяна Чорновил и Игорь Алексеев.
Как известно, 8 декабря Верховный Совет отказался принять в первом чтении правительственный законопроект о возвращении незаконно приобретенных средств и имущества, который должен позволить вернуть деньги и имущество представителей предыдущей власти.
Кабинет министров 14 сентября утвердил и направил в парламент законопроект о спецконфискацию, позволяющий в досудебном порядке арестовывать средства и другие активы, полученные преступным путем.
Депутаты уже пробовали раньше включить его в повестку дня, однако из этого ничего не получалось. Позже им все же удалось включить документ в повестку дня.
Кабмин заложил в государственный бюджет на 2017 год поступления от специальной конфискации средств коррупционеров сумму в 10,5 млрд гривен.
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Кабмин заложил в государственный бюджет на 2017 год поступления от специальной конфискации средств коррупционеров сумму в 10,5 млрд гривен.
"Верховный парламент" всем парламентам парламент!! )))))
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