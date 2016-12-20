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Сегодня 22 декабря 2016 года, 15:25

НБУ выдал Приватбанку 15 миллиардов гривен "рефинанса"

Национальный банк предоставил ПАО КБ "Приватбанк" кредит рефинансирования на 15 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Национальный банк с целью поддержки ликвидности, обеспечения бесперебойного обслуживания клиентов, работы отделений и банкоматов, своевременного обеспечения расчетов предоставил ПАО КБ "Приватбанк" кредит рефинансирования на 15 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Кредит рефинансирования предоставлен по ставке 16% годовых на срок до 30 декабря 2016 года.

Как известно, вечером 18 декабря Кабинет министров и Совет нацбезопасности и обороны Украины поддержали национализацию "Приватбанка".