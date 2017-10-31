Энергетика

Vox Populi

Как вы оцениваете новые процессуальные правила судопроизводства?

Позитивно — новации позволят усовершенствовать процесс

Нормально, но опасаюсь, что спешка с их принятием породит больше проблем, чем решит вопросов

Негативно — «старое» законодательство было хорошее, проблемы заключались в его применении

Я их не читал