Энергетика

Юрдепартаменты
№ 44 (1036) Энергетикаот 31/10/17 (Юрдепартаменты)
50 ведущих юридических департаментов Украины
|Место
|Наименование компании
|Руководитель юридического департамента
|Количество юристов
|Отрасль
|Юридические фирмы, обслуживающие компанию
|Контактная информация
|1
|Fozzy Group
|Крушинская Инна Владимировна, директор юридического департамента
|81
|Торговля
|CHP
|ул. Калачевская, 13, г. Киев, 02090; тел.: (044) 496-32-00
|2
|ПАО «Укртелеком»
|Иващенко Светлана Ивановна, директор департамента юридической поддержки и сопровождения бизнеса
|45
|Телекоммуникации
|СНР
|б-р Т. Шевченко, 18, г. Киев, 01601; тел.: (044) 235-91-58
|3
|ПАО «Укрзализныця»
|Титарук Тамара Петровна, и.о. директора юридического департамента
|716
|Транспорт
|СНР
|ул. Тверская, 5, г. Киев, 03680; тел.: (044) 309-70-05
|4
|ПАО «Укрпочта»
|Бортничук Леонид Викторович, директор по правовым вопросам
|87
|Почтовые услуги
|СНР
|ул. Крещатик, 22, г. Киев, 01001; тел.: (044) 323-20-20
|5
|ПАО «Ощадбанк»
|Пожидаев Андрей Николаевич, директор департамента реструктуризации задолженности и взыскания
|47
|Банковский сектор
|Asters, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, PCB Litigation, Gentls, Sayenko Kharenko, «Дубинский и Ошарова»
|ул. Госпитальная, 12г, г. Киев, 01001; тел.: (044) 247-84-44
|6
|ЧАО «ВФ Украина» (Vodafone)
|Литвинов Олег Борисович, начальник юридического департамента
|19
|Телекоммуникации
|СНР
|ул. Лейпцигская, 15, г. Киев, 01601; тел.: (044) 389-58-00
|7
|ПАО «УкрСиббанк»
|Панов Сергей Николаевич, заместитель председателя правления — начальник юридического департамента
|44
|Банковский сектор
|СНР
|ул. Андреевская, 2/12, г. Киев, 04070; тел.: (044) 537-50-07
|8
|ЧАО «Киевстар»*
|Прокопович Ольга Игоревна, директор по правовому обеспечению
|25
|Телекоммуникации
|СНР
|улул. Дегтяревская, 53, г. Киев, 03113; тел.: (044) 209-00-70
|9
|ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
|Мартынюк Юрий Владимирович, главный юрисконсульт
|23
|Металлургия
|Baker McKenzie, Lexwell & Partners, «Ильяшев и Партнеры», Integrites, «Антика», «ЮККО»
|ул. Криворожстали, 1, г. Кривой Рог, Днепропетровская обл., 50095; тел.: (056) 499-17-75
|10
|ПАО «Райффайзен Банк Аваль»
|Шемшученко Геннадий Юрьевич, директор департамента правового обеспечения и комплаенса
|35
|Банковский сектор
|СНР
|ул. Лескова, 9, г. Киев, 01011; тел.: (044) 490-88-88
|11
|ПАО «Альфа-Банк»
|Матяш Ростислав Николаевич, вице-президент, директор по юридическим вопросам
|55
|Банковский сектор
|СНР
|ул. Десятинная, 4/6, г. Киев, 01001; тел.: (044) 490-46-00
|12
|ООО «Эпицентр К»
|Мишенкова-Данилюк Анна Сергеевна, начальник юридического отдела
|45
|Торговля
|Aequo, «Василь Кисиль и Партнеры», Integrites, «ОМП»
|ул. Братиславская, 11, г. Киев, 02139; тел.: (044) 206-26-00
|13
|ГП «НЭК «Укрэнерго»
|Юрков Максим Александрович, директор по юридическому обеспечению
|84
|Энергетика
|СНР
|Ул. Симона Петлюры, 25, г. Киев, 01032; тел.: (044) 238-38-25
|14
|ПАО «Киевоблэнерго»
|Тарасюк Татьяна Николаевна, директор по юридическим вопросам
|37
|Энергетика
|«Укрправо»
|ул. Стеценко, 1а, г. Киев, 04136; тел.: (044) 494-43-20
|15
|ПАО «Мироновский хлебопродукт»
|Гвоздев Юрий Валерьевич, директор юридического департамента
|44
|Аграрная промышленность
|СНР
|ул. Ак. Заболотного, 158, г. Киев, 03143; тел.: (044) 207-00-39
|16
|Корпорация «Индустриальный Союз Донбасса»
|Ткаченко Сергей Валерьевич, директор правового департамента
|50
|Металлургия
|Sayenko Kharenko, MORIS GROUP
|ул. Мечникова, 2а, г. Киев, 01601; тел.: (044) 364-36-30
|17
|ООО «Лайфселл»
|Осипов Андрей Владимирович, начальник юридического департамента
|15
|Телекоммуникаци
|WTS, IP Style, «Ассирия», «Крылова и Партнеры», «Скляренко и Партнеры», «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры»
|ул. Амосова, 12, г. Киев, 03680; тел.: (044) 233-31-31
|18
|ООО «СОКАР Энерджи Украина»
|Третьяков Михаил Владиславович, начальник управления правового обеспечения
|16
|Энергетика
|СНР
|ул. Юрковская, 28, оф. 3, г. Киев, 04080; тел.: (044) 207-10-10
|19
|ГП НАЭК «Энергоатом»*
|Мусевич Наталия Павловна, исполнительный директор по правовым вопросам и сопровождению процедур закупок
|СНР
|Энергетика
|—
|ул. Назаровская, 3, г. Киев, 01032; тел.: (044) 206-97-57
|20
|British American Tobacco Украина
|Билоус Надежда Константиновна, Head of LEX UCCAB
|23
|Производство сигарет и электронных сигарет
|Aequo, Clacis, «Василь Кисиль и Партнеры», Sayenko Kharenko, «Завадецкий и Партнеры», DLA Piper, Arslegem, Baker McKenzie, Gentls
|ул. Болсуновская, 13-15, г. Киев, 01014; тел.:(044) 389-34-40
|21
|ПАО «Первый Украинский Международный Банк»*
|Насекан Леся Александровна, директор юридического департамента
|СНР
|Банковский сектор
|н/д
|ул. Андреевская, 4, г. Киев, 04070; тел.: (044) 231-72-41
|22
|ПАО «Фармак»*
|Таранчук Дмитрий Владимирович, руководитель юридического департамента
|СНР
|Фармацевтика
|н/д
|ул. Кирилловская, 63, г. Киев, 04080; тел.: (044) 496-87-87
|23
|ПАО АБ «УКРГАЗБАНК»
|Пришко Игорь Анатольевич, директор юридического департамента
|30
|Банковский сектор
|СНР
|ул. Ереванская, 1, г. Киев, 03087; тел.: (044) 494-46-50
|24
|ПАО «Концерн Галнафтогаз»
|Пасько Олег Васильевич, вице-президент по корпоративным и правовым вопросам
|23
|Нефтегазовая промышленность
|Law Whales
|ул. Героев УПА, 1, г. Львов, 79056; тел.: (0322) 98-96-25, 98-96-58
|25
|Группа компаний «ЭКО»
|Абитова Фатима Михайловна, директор юридического департамента
|14
|Торговля
|СНР
|пр-т Науки, 8, г. Киев, 03045; тел.: (044) 393-94-00
|26
|COFCO International, Украина
|Мельниченко Виктория Леонидовна, заместитель генерального директора по правовым вопросам
|5
|Агросектор
|СНР
|ул. Евгения Коновальца, 32б, г. Киев, 01133; тел.: (044) 220-25-00
|27
|Группа компаний Global Spirits*
|Хацаревич Роман Михайлович, директор правового департамента
|25
|Пищевая промышленность
|н/д
|ул. В. Черновола, 12, г. Киев, 01135; тел.: (044) 377-54-94
|28
|«Данон» (Украина)
|Лыса Наталия Викторовна, директор по внешним и юридическим вопросам
|9
|Пищевая промышленность
|СНР
|пр-т Степана Бандеры, 28а, г. Киев, 04073; тел.: (044) 594-80-00
|29
|ПАО «Турбоатом»
|Гарагуля Вячеслав Анатольевич, начальник юридического управления
|7
|Машиностроение
|—
|Московский пр-т, 199, г. Харьков, 61037; тел.: (057) 349-22-85
|30
|ПАО «Авиакомпания «Международные авиалинии Украины»
|Коваленко Станислав Викторович, директор юридической дирекции
|10
|Транспорт
|СНР
|Харьковское шоссе, 201-203, г. Киев, 02121; тел.: (044) 581-56-56
|31
|ГП «Антонов»
|Дехтяренко Игорь Владимирович, начальник юридического управления
|21
|Машиностроение
|«Ильяшев и Партнеры»
|ул. Академика Туполева, 1, г. Киев, 03062; тел.: (044) 454-31-49
|32
|ЧАО «Украинская автомобильная корпорация»
|Домбровский Денис Филиппович, начальник юридического департамента
|21
|Автомобильный бизнес
|—
|ул. Б. Васильковская, 15/2, г. Киев, 01004; тел.: (044) 235-20-31
|33
|ПАО ПАО «Укрнафта»
|Карташов Вячеслав Вадимович, исполнительный вице-президент по правовым вопросам, директор департамента юридического обеспечения
|22
|Нефтегазовая промышленность
|СНР
|пер. Нестеровский, 3/5, г. Киев, 04053; тел.: (044) 506-10-03
|34
|Группа компаний «Воля»
|Енко Сергей Юрьевич, директор по правовым вопросам
|14
|Телекоммуникации
|СНР
|ул. Магнитогорская, 1, г. Киев, 02094; тел.: (044) 364-94-44
|35
|ПАО «Донбассэнерго»
|Боенко Александр Владимирович, директор по правовому обеспечению
|14
|Энергетика
|CMS Cameron McKenna, «Декстер»
|ул. Предславинская, 34а, г. Киев, 03150; тел.: (044) 290-97-07
|36
|АО «ТАСКОМБАНК»
|Бересток Елена Васильевна, директор юридического департамента
|19
|Банковский сектор
|CНР
|ул. С. Петлюры, 30, г. Киев, 01032; тел.: (044) 393-25-82
|37
|ГП «СЕТАМ»
|Писанчин Николай Михайлович, заместитель генерального директора по юридическим вопросам
|9
|Исполнительное производство
|СНР
|ул. Стрелецкая, 4-6, г. Киев, 01001; тел.: (044) 223-97-01
|38
|ИМК
|Климишин Сергей Валентинович, директор юридического департамента
|19
|Агросектор
|СНР«ОМП»
|пр-т Валерия Лобановского, 119х, г. Киев, 03039; тел.: (044) 365-14-62
|39
|«Хенкель Украина»
|Лукьянова Ольга Валериевна, начальник юридического отдела/офицер по соблюдению корпоративных политик и стандартов
|4
|Химическая промышленность
|«Антика», Dentons, Sayenko Kharenko, «Дубинский и Ошарова»
|ул. Саксаганского, 120, г. Киев, 01032; тел.: (044) 569-96-00
|40
|ООО «Харвист Холдинг»*
|Селихов Максим Сергеевич, директор по правовому обеспечению
|14
|Аграрная промышленность
|Sayenko Kharenko, «ОМП»
|ул. Большая Васильковская, 72, 15 эт., г. Киев, 03680; тел.: (044) 300-10-72
|41
|ООО «БАЙЕР»*
|н/д
|6
|Химическая промышленность, фармацевтика
|СНР
|ул. Верхний Вал, 4б, г. Киев, 04071; тел.: (044) 220-33-00
|42
|Группа компаний «Новые Продукты»
|Петриченко Александр Филиппович, директор юридического департамента
|10
|Пищевая промышленность
|Asters, Aequo, «Династия», Integrites, Noerr, «Пахаренко и Партнеры», «Старцун Групп», «Картушин и Партнеры», «Т-Марка», «Алиби»
|пл. Спортивная, 3, г. Киев, 01601; тел.: (044) 502-99-00
|43
|ООО «БаДМ»*
|Киричек Елена Владимировна, директор по правовым вопросам
|9
|Фармацевтика
|н/д
|ул. Паникахи, 2, г. Днепр, 49005; тел.: (056) 747-01-10
|44
|ГП «Энергорынок»
|Король Наталия Ивановна, заместитель директора по правовым вопросам
|15
|Энергетика
|—
|ул. Симона Петлюры, 27, г. Киев, 01032; тел.: (044) 594-86-00
|45
|ООО «ЭНЕРДЖИ ГмбХ»
|Зинченко Максим Николаевич, начальник юридического департамента
|6
|Торговля
|СНР
|ул. Тимошенко, 9, г. Киев, 04212; тел.: (044) 360-49-57
|46
|«ДТЭК ВИЭ»
|Лях Иван Александрович, руководитель департамента по правовому обеспечению
|6
|Энергетика
|СНР
|ул. Льва Толстого, 57, г. Киев, 01032; тел.: (044) 594-46-52
|47
|ООО «ДЦ Украина»
|Соломко Анна Витальевна, начальник юридического отдела
|6
|Торговля
|СНР
|пр-т Степана Бандеры, 28а, г. Киев, 04073; тел.: (044) 423-07-10
|48
|ПИИ «МакДональдз Юкрейн Лтд»*
|Мусийчук Ирина Николаевна, начальник юридического отдела
|5
|Общественное питание
|СНР
|ул. Гришко, 7, г. Киев, 02140; тел.: (044) 230-09-00
|49
|ООО «Лореаль Украина»
|Кравцова Ирина Анатольевна, начальник юридического отдела
|СНР
|FMCG, косметика
|СНР
|ул. Н. Гринченко, 4, г. Киев, 03038; тел.: (044) 390-55-15
|50
|Группа компаний AltexSoft
|Погребняк Иванна Евгеньевна, директор юридического департамента
|4
|IT-сфера
|СНР
|ул. Пушкинская, 32, г. Харьков, 61000; тел.: (057) 714-15-37
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