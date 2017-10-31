Энергетика

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Юрдепартаменты

№ 44 (1036) Энергетикаот 31/10/17 (Юрдепартаменты)

50 ведущих юридических департаментов Украины

 

Место Наименование компании Руководитель юридического департамента Количество юристов Отрасль Юридические фирмы, обслуживающие компанию Контактная информация
1 Fozzy Group Крушинская Инна Владимировна, директор юридического департамента 81 Торговля CHP ул. Калачевская, 13, г. Киев, 02090; тел.: (044) 496-32-00
2 ПАО «Укртелеком» Иващенко Светлана Ивановна, директор департамента юридической поддержки и сопровождения бизнеса 45 Телекоммуникации СНР б-р Т. Шевченко, 18, г. Киев, 01601; тел.: (044) 235-91-58
3 ПАО «Укрзализныця» Титарук Тамара Петровна, и.о. директора юридического департамента 716 Транспорт СНР ул. Тверская, 5, г. Киев, 03680; тел.: (044) 309-70-05
4 ПАО «Укрпочта» Бортничук Леонид Викторович, директор по правовым вопросам 87 Почтовые услуги СНР ул. Крещатик, 22, г. Киев, 01001; тел.: (044) 323-20-20
5 ПАО «Ощадбанк» Пожидаев Андрей Николаевич, директор департамента реструктуризации задолженности и взыскания 47 Банковский сектор Asters, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, PCB Litigation, Gentls, Sayenko Kharenko, «Дубинский и Ошарова» ул. Госпитальная, 12г, г. Киев, 01001; тел.: (044) 247-84-44
6 ЧАО «ВФ Украина» (Vodafone) Литвинов Олег Борисович, начальник юридического департамента 19 Телекоммуникации СНР ул. Лейпцигская, 15, г. Киев, 01601; тел.: (044) 389-58-00
7 ПАО «УкрСиббанк» Панов Сергей Николаевич, заместитель председателя правления — начальник юридического департамента 44 Банковский сектор СНР ул. Андреевская, 2/12, г. Киев, 04070; тел.: (044) 537-50-07
8 ЧАО «Киевстар»* Прокопович Ольга Игоревна, директор по правовому обеспечению 25 Телекоммуникации СНР улул. Дегтяревская, 53, г. Киев, 03113; тел.: (044) 209-00-70
9 ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Мартынюк Юрий Владимирович, главный юрисконсульт 23 Металлургия Baker McKenzie, Lexwell & Partners, «Ильяшев и Партнеры», Integrites, «Антика», «ЮККО» ул. Криворожстали, 1, г. Кривой Рог, Днепропетровская обл., 50095; тел.: (056) 499-17-75
10 ПАО «Райффайзен Банк Аваль» Шемшученко Геннадий Юрьевич, директор департамента правового обеспечения и комплаенса 35 Банковский сектор СНР ул. Лескова, 9, г. Киев, 01011; тел.: (044) 490-88-88
11 ПАО «Альфа-Банк» Матяш Ростислав Николаевич,
вице-президент, директор по юридическим вопросам 		55 Банковский сектор СНР ул. Десятинная, 4/6, г. Киев, 01001; тел.: (044) 490-46-00
12 ООО «Эпицентр К» Мишенкова-Данилюк Анна Сергеевна,
начальник юридического отдела 		45 Торговля Aequo, «Василь Кисиль и Партнеры», Integrites, «ОМП» ул. Братиславская, 11, г. Киев, 02139; тел.: (044) 206-26-00
13 ГП «НЭК «Укрэнерго» Юрков Максим Александрович,
директор по юридическому обеспечению 		84 Энергетика СНР Ул. Симона Петлюры, 25, г. Киев, 01032; тел.: (044) 238-38-25
14 ПАО «Киевоблэнерго» Тарасюк Татьяна Николаевна,
директор по юридическим вопросам 		37 Энергетика «Укрправо» ул. Стеценко, 1а, г. Киев, 04136; тел.: (044) 494-43-20
15 ПАО «Мироновский хлебопродукт» Гвоздев Юрий Валерьевич,
директор юридического департамента 		44 Аграрная промышленность СНР ул. Ак. Заболотного, 158, г. Киев, 03143; тел.: (044) 207-00-39
16 Корпорация «Индустриальный Союз Донбасса» Ткаченко Сергей Валерьевич,
директор правового департамента 		50 Металлургия Sayenko Kharenko, MORIS GROUP ул. Мечникова, 2а, г. Киев, 01601; тел.: (044) 364-36-30
17 ООО «Лайфселл» Осипов Андрей Владимирович,
начальник юридического департамента 		15 Телекоммуникаци WTS, IP Style, «Ассирия», «Крылова и Партнеры», «Скляренко и Партнеры», «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры» ул. Амосова, 12, г. Киев, 03680; тел.: (044) 233-31-31
18 ООО «СОКАР Энерджи Украина» Третьяков Михаил Владиславович,
начальник управления правового обеспечения 		16 Энергетика СНР ул. Юрковская, 28, оф. 3, г. Киев, 04080; тел.: (044) 207-10-10
19 ГП НАЭК «Энергоатом»* Мусевич Наталия Павловна,
исполнительный директор по правовым вопросам и сопровождению процедур закупок 		СНР Энергетика ул. Назаровская, 3, г. Киев, 01032; тел.: (044) 206-97-57
20 British American Tobacco Украина Билоус Надежда Константиновна, Head of LEX UCCAB 23 Производство сигарет и электронных сигарет Aequo, Clacis, «Василь Кисиль и Партнеры», Sayenko Kharenko, «Завадецкий и Партнеры», DLA Piper, Arslegem, Baker McKenzie, Gentls ул. Болсуновская, 13-15, г. Киев, 01014; тел.:(044) 389-34-40
21 ПАО «Первый Украинский Международный Банк»* Насекан Леся Александровна,
директор юридического департамента 		СНР Банковский сектор н/д ул. Андреевская, 4, г. Киев, 04070; тел.: (044) 231-72-41
22 ПАО «Фармак»* Таранчук Дмитрий Владимирович,
руководитель юридического департамента 		СНР Фармацевтика н/д ул. Кирилловская, 63, г. Киев, 04080; тел.: (044) 496-87-87
23 ПАО АБ «УКРГАЗБАНК» Пришко Игорь Анатольевич,
директор юридического департамента 		30 Банковский сектор СНР ул. Ереванская, 1, г. Киев, 03087; тел.: (044) 494-46-50
24 ПАО «Концерн Галнафтогаз» Пасько Олег Васильевич,
вице-президент по корпоративным и правовым вопросам 		23 Нефтегазовая промышленность Law Whales ул. Героев УПА, 1, г. Львов, 79056; тел.: (0322) 98-96-25, 98-96-58
25 Группа компаний «ЭКО» Абитова Фатима Михайловна,
директор юридического департамента 		14 Торговля СНР пр-т Науки, 8, г. Киев, 03045; тел.: (044) 393-94-00
26 COFCO International, Украина Мельниченко Виктория Леонидовна,
заместитель генерального директора по правовым вопросам 		5 Агросектор СНР ул. Евгения Коновальца, 32б, г. Киев, 01133; тел.: (044) 220-25-00
27 Группа компаний Global Spirits* Хацаревич Роман Михайлович,
директор правового департамента 		25 Пищевая промышленность н/д ул. В. Черновола, 12, г. Киев, 01135; тел.: (044) 377-54-94
28 «Данон» (Украина) Лыса Наталия Викторовна,
директор по внешним и юридическим вопросам 		9 Пищевая промышленность СНР пр-т Степана Бандеры, 28а, г. Киев, 04073; тел.: (044) 594-80-00
29 ПАО «Турбоатом» Гарагуля Вячеслав Анатольевич,
начальник юридического управления 		7 Машиностроение Московский пр-т, 199, г. Харьков, 61037; тел.: (057) 349-22-85
30 ПАО «Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» Коваленко Станислав Викторович,
директор юридической дирекции 		10 Транспорт СНР Харьковское шоссе, 201-203, г. Киев, 02121; тел.: (044) 581-56-56
31 ГП «Антонов» Дехтяренко Игорь Владимирович,
начальник юридического управления 		21 Машиностроение «Ильяшев и Партнеры» ул. Академика Туполева, 1, г. Киев, 03062; тел.: (044) 454-31-49
32 ЧАО «Украинская автомобильная корпорация» Домбровский Денис Филиппович,
начальник юридического департамента 		21 Автомобильный бизнес ул. Б. Васильковская, 15/2, г. Киев, 01004; тел.: (044) 235-20-31
33 ПАО ПАО «Укрнафта» Карташов Вячеслав Вадимович,
исполнительный вице-президент по правовым вопросам, директор департамента юридического обеспечения 		22 Нефтегазовая промышленность СНР пер. Нестеровский, 3/5, г. Киев, 04053; тел.: (044) 506-10-03
34 Группа компаний «Воля» Енко Сергей Юрьевич,
директор по правовым вопросам 		14 Телекоммуникации СНР ул. Магнитогорская, 1, г. Киев, 02094; тел.: (044) 364-94-44
35 ПАО «Донбассэнерго» Боенко Александр Владимирович,
директор по правовому обеспечению 		14 Энергетика CMS Cameron McKenna, «Декстер» ул. Предславинская, 34а, г. Киев, 03150; тел.: (044) 290-97-07
36 АО «ТАСКОМБАНК» Бересток Елена Васильевна,
директор юридического департамента 		19 Банковский сектор CНР ул. С. Петлюры, 30, г. Киев, 01032; тел.: (044) 393-25-82
37 ГП «СЕТАМ» Писанчин Николай Михайлович,
заместитель генерального директора по юридическим вопросам 		9 Исполнительное производство СНР ул. Стрелецкая, 4-6, г. Киев, 01001; тел.: (044) 223-97-01
38 ИМК Климишин Сергей Валентинович,
директор юридического департамента 		19 Агросектор СНР«ОМП» пр-т Валерия Лобановского, 119х, г. Киев, 03039; тел.: (044) 365-14-62
39 «Хенкель Украина» Лукьянова Ольга Валериевна, начальник юридического отдела/офицер по соблюдению корпоративных политик и стандартов 4 Химическая промышленность «Антика», Dentons, Sayenko Kharenko, «Дубинский и Ошарова» ул. Саксаганского, 120, г. Киев, 01032; тел.: (044) 569-96-00
40 ООО «Харвист Холдинг»* Селихов Максим Сергеевич,
директор по правовому обеспечению 		14 Аграрная промышленность Sayenko Kharenko, «ОМП» ул. Большая Васильковская, 72, 15 эт., г. Киев, 03680; тел.: (044) 300-10-72
41 ООО «БАЙЕР»* н/д 6 Химическая промышленность, фармацевтика СНР ул. Верхний Вал, 4б, г. Киев, 04071; тел.: (044) 220-33-00
42 Группа компаний «Новые Продукты» Петриченко Александр Филиппович,
директор юридического департамента 		10 Пищевая промышленность Asters, Aequo, «Династия», Integrites, Noerr, «Пахаренко и Партнеры», «Старцун Групп», «Картушин и Партнеры», «Т-Марка», «Алиби» пл. Спортивная, 3, г. Киев, 01601; тел.: (044) 502-99-00
43 ООО «БаДМ»* Киричек Елена Владимировна,
директор по правовым вопросам 		9 Фармацевтика н/д ул. Паникахи, 2, г. Днепр, 49005; тел.: (056) 747-01-10
44 ГП «Энергорынок» Король Наталия Ивановна,
заместитель директора по правовым вопросам 		15 Энергетика ул. Симона Петлюры, 27, г. Киев, 01032; тел.: (044) 594-86-00
45 ООО «ЭНЕРДЖИ ГмбХ» Зинченко Максим Николаевич,
начальник юридического департамента 		6 Торговля СНР ул. Тимошенко, 9, г. Киев, 04212; тел.: (044) 360-49-57
46 «ДТЭК ВИЭ» Лях Иван Александрович,
руководитель департамента по правовому обеспечению 		6 Энергетика СНР ул. Льва Толстого, 57, г. Киев, 01032; тел.: (044) 594-46-52
47 ООО «ДЦ Украина» Соломко Анна Витальевна, начальник юридического отдела 6 Торговля СНР пр-т Степана Бандеры, 28а, г. Киев, 04073; тел.: (044) 423-07-10
48 ПИИ «МакДональдз Юкрейн Лтд»* Мусийчук Ирина Николаевна, начальник юридического отдела 5 Общественное питание СНР ул. Гришко, 7, г. Киев, 02140; тел.: (044) 230-09-00
49 ООО «Лореаль Украина» Кравцова Ирина Анатольевна,
начальник юридического отдела 		СНР FMCG, косметика СНР ул. Н. Гринченко, 4, г. Киев, 03038; тел.: (044) 390-55-15
50 Группа компаний AltexSoft Погребняк Иванна Евгеньевна,
директор юридического департамента 		4 IT-сфера СНР ул. Пушкинская, 32, г. Харьков, 61000; тел.: (057) 714-15-37
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