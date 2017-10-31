Энергетика

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Юрдепартаменты

№ 44 (1036) Энергетикаот 31/10/17 (Юрдепартаменты)

Семейный подряд

Основой для хороших отношений внутри команды выступает доверие, а к подчиненным нужно относиться как к членам семьи, делится опытом руководства юротделом Виктория Мельниченко

«В глубине души очень скучаю по преподавательской работе, поэтому компенсирую это обучением моей команды» — Виктория МЕЛЬНИЧЕНКО

Какими знаниями и чертами характера должен обладать юрист, работающий в аграрной сфере, и как успешно организовать работу юрдепартамента, в интервью «Юридической практике» рассказала Виктория Мельниченко, руководитель юридического отдела COFCO INTL — одного из крупнейших производителей, переработчиков и трейдеров сельскохозяйственной продукции.

— Возглавлять юридический департамент аграрной компании — это значит уметь общаться на одном языке с аграриями? Есть ли отличительные черты, присущие только юристам, работающим в агросекторе?

— Компания COFCO International принадлежит государственной корпорации Китайской Народной Республики и осуществляет бизнес в сфере торговли и переработки сельскохозяйственной продукции. Юридический отдел в COFCO INTL, равно как и в любой другой международной корпорации, играет важную роль. Мы не только сопровождаем все отделы — нашего «внутреннего» клиента, — оказывая всестороннюю юридическую поддержку, но также коммуницируем с нашими контрагентами, отстаивая ту или иную позицию на этапе заключения договора, решения каких-либо спорных вопросов. Конечно, юрист, работающий в аграрной компании, должен понимать и язык внутреннего клиента, и язык партнеров по бизнесу. Здесь важны специфические знания отрасли, в том числе земельного, налогового права, а при экспорте компанией продукции юристу важно обладать знаниями международных правил и принципов торговли GAFTA\FOSFA.

— Затронем гендерный вопрос: сталкивались ли вы со сложностями, когда пришли в «мужской» бизнес на руководящую должность, приходилось ли бороться со стереотипами?

— Если честно, с этим сталкиваются с самого начала своей карьеры. Главный стереотип нашего общества — это, увы, то, что женщина одновременно не может быть и умной, и красивой. Все сложности удавалось преодолевать, в частности, с учетом правильного распределения «ролей» в команде. Например, кто из юристов должен быть бизнес-партнером одного из ключевых отделов компании — коммерческого отдела (трейдеров). С моей точки зрения, юристу-мужчине, естественно, будет легче и проще общаться с юристом — торговым представителем. Также у меня за плечами — многолетняя школа единственного юриста на производстве (молокоперерабатывающем заводе), где я научилась и расстановке приоритетов в работе, и распределению нагрузки.

— На каких принципах сформирована команда вашего юридического отдела?

— Когда-то в одной умной книге по менеджменту я прочитала, что перед тем, как ты займешь пост руководителя в своей команде, ты должен обговорить со своей новой командой четкие правила работы и взаимодействия. В числе первых правил нашей команды юристов следующее: «Никогда не «теряй» письма внутреннего клиента! Если не можешь ответить на запрос в течение трех рабочих дней, принеси внутреннему клиенту свои извинения, в этом же письме установи дедлайн рассмотрения запроса и придерживайся его на 100 %».

Уверена, что основой для хороших отношений внутри команды выступает доверие. Один из предыдущих моих руководителей дал мне бесценный совет: к подчиненным нужно относиться так же, как к членам семьи, что я и делаю. Ведь на работе мы проводим больше 80 % своего времени. А еще я люблю растить «своих» людей, и мне приятно потом слышать, что я многому их научила. Я преподавала в свое время пять лет в университете, в глубине души очень скучаю по преподавательской работе, поэтому компенсирую это обучением моей команды.

— Как организована ваша деятельность, чему уделяется больше внимания: договорной работе, оптимизации налогообложения, сопровождению судебных споров?

— Основные сложности в работе связаны с большим объемом юридических запросов и, как следствие, с необходимостью поиска способов для юридической команды соблюдать work-life balance. Поэтому мы систематически «брейнстормим» на тимбилдингах — ищем креативные способы оптимизации процессов, документооборота и пр. Так рождаются типовые договоры, типовые дополнительные соглашения. У нас даже есть отдельная база своих «типовых» contract clauses (положений/пунктов договоров), которые мы применяем при согласовании договоров или составлении протоколов разногласий с контрагентом. Например, положение о форс-мажоре, валютная оговорка и т.п. Конечно, договорная работа составляет до 75 % объема нашей деятельности. Остальное время мы уделяем ответам на различные виды запросов от бизнеса, проработке тактики ведения судебных споров, разрешению других спорных ситуаций.

— А какая часть вашего рабочего времени уходит на решение организационных вопросов? Много ли времени лично вы уделяете практике?

— Однажды от одного коллеги-руководителя юрслужбы услышала фразу: «Я уже не юрист». Шутка, конечно, но в ней есть доля правды. Менеджеру важно уделять время организации работы юротдела, настройке процессов, митигации возможных рисков. Менеджер должен быть своего рода оракулом — просматривать ситуацию на два шага вперед. Как сказал Соломон, «не видя будущего, человек погибает». Поэтому менеджеру важно не только уметь «тушить пожары», но и уделять время анализу проблемы, причинам ее возникновения и прогнозировать, как избежать подобных проблем в будущем. То есть применять на практике матрицу Хэддона (Haddon Matrix). Но менеджер-юрист должен еще понимать саму суть проблемы и разбираться в ней. Даже когда ты привлекаешь консалтинг, нужно понимать, что и в каком месте важно проконтролировать.

— В каких случаях ваша компания пользуется услугами внешних юристов?

— Как правило, глобальные мультинациональные компании не «раздувают» штат инхаусов, исповедуя принцип максимального привлечения аутсорсинга к судебным делам. Кроме того, фактическое установление «монополии адвокатов» приводит к передаче всех судебных дел на аутсорсинг.

— Если говорить о действующем законодательстве, на ваш взгляд, какие проблемы сейчас самые актуальные для рынка зерна и какие изменения нужны?

— В начале этого аграрного сезона, 21 мая 2017 года, утратила силу Инструкция № 661 (Инструкция о ведении учета и оформлении операций с зерном и продуктами его переработки на хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятиях). А новый нормативно-правовой акт так и не был принят. В результате мы столкнулись с проблемой, связанной с тем, какими формами, техническими условиями, формулами руководствоваться при учете и оформлении операций по зерну. В своей компании мы приняли решение руковод­ствоваться нормативами Инструкции № 661. Однако считаю крайне необходимым скорое принятие новой Инструкции и закрепление нормативов на государственном уровне. Следует утвердить обязательные формы документов приемки, отгрузки и формул списания, в том числе для разных типов хранения зерна (силосные ямы, башни, мешки, склады), а также урегулировать вопросы государственного контроля в спорных вопросах между контрагентами, например, в случаях выдачи зерновым элеватором кукурузы с содержанием ГМО.

Также среди основных вопросов зернового рынка, на мой взгляд, следует отметить (и искать на государственном уровне способы их решения) наличие «серого» рынка зерна и необходимость борьбы с ним; усовершенствование фитосанитарных процедур; диверсификация экспортных рынков для украинской сельскохозяйственной продукции и дальнейшее расширение ассортимента экспорта.

— Каким вы видите будущее агросектора Украины и будущее юристов в данной сфере?

— В нашей стране два «локомотива» — агросектор и IT/телекоммуникации. Думаю, что в ближайшие пять-десять лет ситуация не изменится. Как инхаус с 16-летним опытом работы я отношусь к своей профессии с трепетом и считаю, что, несмотря на технологический прогресс, хорошего юриста в любой сфере не сможет заменить ни один робот.

(Беседовала Юлия ШЕШУРЯК,

«Юридическая практика»)