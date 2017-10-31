Энергетика

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Юрдепартаменты

№ 44 (1036) Энергетикаот 31/10/17 (Юрдепартаменты)

Состав не доказан?

Начавшийся несколько лет назад банкопад породил множество судебных споров по взысканию задолженности неплатежеспособных банков. За последние несколько лет взыскать пытались и с самих банков, и с Национального банка Украины, и с Фонда гарантирования вкладов, и со связанных лиц. Однако результативность данных судебных процессов практическая нулевая. Даже изменения в законодательстве, которые расширили ответственность связанных лиц, существенно не повлияли на ситуацию.

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