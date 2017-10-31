Энергетика

Юрдепартаменты
Состав не доказан?
Начавшийся несколько лет назад банкопад породил множество судебных споров по взысканию задолженности неплатежеспособных банков. За последние несколько лет взыскать пытались и с самих банков, и с Национального банка Украины, и с Фонда гарантирования вкладов, и со связанных лиц. Однако результативность данных судебных процессов практическая нулевая. Даже изменения в законодательстве, которые расширили ответственность связанных лиц, существенно не повлияли на ситуацию.
ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ
Уважаемый читатель!
С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)
Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.
Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.
Вернуться на главную страницу
Сохранить:
Контакты:
Поделиться: