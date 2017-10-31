Энергетика

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Юрдепартаменты

№ 44 (1036) Энергетикаот 31/10/17 (Юрдепартаменты)

Творческий поход

Возникающие на пути ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» задачи требуют знаний и творческого подхода, отмечает главный юрисконсульт Юрий Мартынюк

Для юристов компании суды не являются редкостью, но урегулирование споров путем переговоров остается приоритетом, отмечает Юрий МАРТЫНЮК

Мнение представителей таких корпораций, как ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», интересно по ряду причин. Решения промышленного гиганта не только определяют направление развития города, но и влияют на социальные стандарты по всей стране. О роли юристов в данном процессе в интервью «ЮП» рассказал Юрий Мартынюк, главный юрисконсульт ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

— Из чего состоит повседневная работа юристов в металлургической отрасли?

— Работа юриста по правовому обеспечению хозяйственной деятельности такого металлургического гиганта, как «АрселорМиттал Кривой Рог», очень разносторонняя и разнонаправленная. Рабочий день может начаться с решения юридических аспектов трудовых правоотношений и работы над анализом издаваемых на предприятии локальных распорядительных и нормативных актов, а закончиться — обсуждением стратегии поведения предприятия в судебном споре с налоговыми органами.

Большую часть работы юриста предприятия, которое производит готовую продукцию, конечно же, составляет сопровождение процесса заключения договоров, что включает в себя как анализ отдельных положений заключаемых договоров, оценку рисков предлагаемых контрагентами условий, так и непосредственное участие в переговорном процессе с контрагентами.

Поскольку численность работающих на предприятии специалистов высока, немаловажными становятся вопросы, возникающие в рамках трудовых правоотношений, к примеру: правильное оформление изменений существенных условий труда, структурные и организационные изменения, предоставление отпусков, льгот и гарантий работникам предприятия, в том числе консультирование по вопросам применения действующего законодательства руководителей предприятия и других работников, обращающихся в юридическую службу.

Немалую долю правового обеспечения составляют также вопросы корпоративного управления и земельных правоотношений, разрешением которых занимается один из отделов администрации по правовым вопросам предприятия. Для предприятия, которое расположилось на площади, превышающей 7 тыс. га, вопросы урегулирования земельных отношений с органами местного самоуправления и с органами исполнительной власти являются одними из важнейших в работе юридической службы.

В связи с таким широким спектром правовых вопросов, возникающих в ходе хозяйственной деятельности «АрселорМиттал Кривой Рог», сотруднику юридической службы ежедневно приходится сталкиваться с массой сложных и в то же время интересных задач, разрешение которых, как правило, требует не только теоретических знаний, но и творческого подхода.

— Как повлияла на работу вашего юрдепартамента судебная реформа? Увеличилось ли количество адвокатов?

— Юридические компании, оказывающие услуги предприятию по сопровождению претензионно-исковой работы, уже имеют в своем арсенале адвокатов, которые в предусмотренных законом случаях готовы оказать нам необходимую помощь. Поскольку судебная реформа еще не достигла своей завершающей фазы, предусматривающей более широкое участие в сопровождении судебных процессов на определенных его стадиях именно адвокатов, в настоящее время еще нельзя говорить о значительных изменениях в организации работы по судебному сопровождению спорных отношений с заинтересованными лицами.

— Какие проблемы в сфере трудового права возникают на вашем предприятии? Какая форма социального партнерства для вас наиболее приемлема?

— В последнее время на предприятии чаще всего возникают проблемы, связанные с недостаточно конструктивным ведением социального диалога со стороны профсоюзных организаций, которых на данный момент насчитывается уже девять. Со стороны малочисленных профсоюзов, как правило, усматривается противостояние практически по всем вопросам, предлагаемым стороной собственника к совместному рассмотрению. Ярким примером тому служит переговорный процесс по вопросу заключения нового коллективного договора, который на «АрселорМиттал Кривой Рог» не менялся уже более десяти лет. К сожалению, некоторым профсоюзным лидерам еще довольно сложно смириться с тем, что собственник, предоставляя какие-либо ресурсы, желает получать отчет об использовании этих средств.

Несмотря на то что на предприятии ежегодно пересматривается размер заработной платы, выделяются дополнительные средства на улучшение социально-бытовых условий работников, на оздоровление как самих работников предприятия, так и членов их семей, отдельные первичные профсоюзные организации, спекулируя на сложной социально-экономической ситуации в стране, совершают попытки расшатать настроение в трудовом коллективе, призывая к проведению различных акций, имеющих довольно радикальный оттенок, вплоть до незаконных забастовок. Вот как раз в подобных случаях и важна роль юриста, заключающаяся в выстраивании правовой позиции администрации, направленной на недопущение проведения подобных незаконных мероприятий, которые могут повлечь за собой серьезные потери для собственника, для работников предприятия и, как следствие, для членов их семей, а также для жителей всего Кривбасса, ведь ни для кого не секрет, что наше предприятие является градообразующим, а поэтому любая дестабилизация его работы приведет к негативным последствиям для благосостояния города и региона в целом.

— Часто ли возникают налоговые споры? Каких вопросов они касаются?

— Конечно же, принимая во внимание масштабы хозяйственной деятельности предприятия, нельзя сказать, что случаи возникновения споров с налоговыми органами для нас являются редкостью. Суть споров с налоговиками заключается, как правило, в том, что по результатам проверок налоговый орган ставит под сомнение правомерность формирования предприятием налогового кредита.

Однако суды, принимая позицию предприятия, всегда подтверждаемую первичными документами, указывающими на действительность сделок, по результатам которых у нас возникает право на возмещение налога, удовлетворяют требования «АрселорМиттал Кривой Рог» и отменяют неправомерные решения налоговой инспекции. Таким образом, в результате эффективной защиты интересов предприятия в судебных органах нам удается сберечь предприятию сотни миллионов гривен.

— Создает ли государство какие-либо препятствия в вашей работе? Каковы взаимоотношения вашей компании с Государственной службой геологии и недр Украины?

— Проблемы в отношениях с государственными органами, возникающие в работе юридической команды, обусловлены не каким-либо умыслом представителей органов исполнительной власти, направленным на препятствование работе предприятия, а скорее несовершенством норм действующего законодательства, которое не позволяет предприятию адекватно защитить свои права. Так, нередко мы сталкиваемся с проблемами, связанными с многочисленными внеплановыми проверками контролирующих органов, инициируемыми правоохранительными органами путем получения соответствующих судебных решений, обжалование которых не предусмотрено нормами уголовного процессуального законодательства. Мы считаем такой пробел в кодексе ограничением конституционного права лица на обжалование судебного решения. Но в то же время неурегулированность определенных отношений во время осуществления госконтроля деятельности предприятия мотивирует юристов предприятия к поиску нестандартных решений, направленных на защиту прав.

— Какие социальные и благотворительные проекты реализует ваша компания? Какова роль юристов в них?

— Социальные стандарты ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» — одни из самых высоких среди горно-металлургических предприятий Украины. Наше предприятие обеспечивает социальную защиту всех своих сотрудников в соответствии с коллективным договором предприятия, который содержит обязательства предприятия в области охраны труда и здоровья, организации и оплаты труда сотрудников, обучения и социальной защиты персонала. Коллективный договор также определяет основные направления социальных гарантий и льгот для персонала: оплачиваемые отпуска, периоды временной нетрудоспособности, медицинское страхование, лечение и отдых в оздоровительных комплексах предприятия и здравницах Украины, материальные выплаты и льготы как работникам, так и ветеранам предприятия.

В 2016 году ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» инвестировало в социальное развитие коллектива 342,6 млн грн. У сотрудников предприятия отличные условия оздоровления, отдыха, медицинское обслуживание. Мы располагаем самой обширной социальной инфраструктурой среди всех предприятий горно-металлургической отрасли Украины (две поликлиники; дворец культуры; два пансионата, которые принимают более шести тысяч человек за сезон; три детских оздоровительных лагеря, которые способны принять более 4000 детей за сезон; три загородные базы отдыха с пропускной способностью свыше 130 тысяч человек в сезон). Для детей своих работников предприятие реализует за свой счет такие проекты, как обучение английскому языку и компьютерной грамоте.

Помимо проектов социального развития, касающихся непосредственно членов трудового коллектива предприятия, ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» активно участвует и в городских проектах в рамках социального партнерства с органами местного самоуправления. Ежегодно выделяемые на реализацию таких проектов средства, а это в среднем около 15 млн грн в год, направляются на благоустройство и озеленение зон культурного отдыха горожан, на ремонт дорог, парков и скверов и других объектов города.

Соответственно, обеспечение функционирования и реализации указанных проектов предусматривает непосредственное участие юридической службы предприятия на всех стадиях указанных процессов, начиная от сопровождения договорной работы и заканчивая консультированием заинтересованных сторон в ходе непосредственного исполнения договоров, а также контроль их надлежащего исполнения.

(Беседовал Виталий ДУДИН,

«Юридическая практика»)