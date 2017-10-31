Энергетика

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Юрдепартаменты

№ 44 (1036) Энергетикаот 31/10/17 (Юрдепартаменты)

Доктор инхаус

Инхаус-юристы обсудили, как лечить «недуги», возникающие в работе бизнеса

Кристина Пошелюжная ,

Юлия Шешуряк ,

Виталий Дудин

«Юридическая практика»



Для начала давайте определимся, что инхаус-юрист — это универсальный солдат. Это человек, который готовит армию, разрабатывает стратегию и тактику, изучает поле боя и вместе со всеми принимает участие в сражении. И именно ему первому понадобится помощь после завершения всех этих действий. Собственно, так обозначила функции инхауса руководитель юридического отдела ООО «Лореаль Украина» Ирина Кравцова. Какая роль в отношениях с внешними и внутренними юристами отводится внешним консультантам? И почему юристы и инхаусы так хотят ходить в суды? Об этом и о многом другом говорили на юбилейном V ежегодном форуме юрисконсультов, собравшем более 50 спикеров и свыше 300 участников.

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