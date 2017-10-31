Энергетика

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Юрдепартаменты

№ 44 (1036) Энергетикаот 31/10/17 (Юрдепартаменты)

Пятое измерение

Проведя комплексное исследование, «Юридическая практика» в пятый раз назвала ведущие юридические департаменты и юрисконсультов Украины

Объявление итогов исследования «50 ведущих юридических департаментов Украины» и награждение ведущих юридических служб и юрисконсультов Украины традиционно приурочено к Ежегодному форуму юрисконсультов. В этом году награды Best Legal Departments были вручены в 18 номинациях. Лучшим юридическим департаментом Украины второй год подряд названа юрслужба Fozzy Group, сотрудники которой также победили в персональных номинациях по налогообложению (Анна Писанка) и интеллектуальной собственности (Марианна Толкачева). Лучшим руководителем юрдепартамента стал Сергей Панов, заместитель председателя правления — начальник юридического департамента УкрСиббанка BNP Paribas Group. По две награды — в активе юрисконсультов Ощадбанка («Лучший юридический департамент банка» и «Лучший юрисконсульт по урегулированию споров») и группы компаний «Хенкель Украина» («Лучший юрдепартамент компании в сфере химической промышленности и фармацевтики» и «Лучший юрисконсульт по конкурентному праву»).

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