Энергетика

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Частная практика

№ 44 (1036) Энергетикаот 31/10/17 (Частная практика)

Партнеры юрфирм «Василь Кисиль и Партнеры» и Stephenson Harwood рассказали о способах защиты от мошенничества и возврата активов, выведенных за рубеж

Юридические фирмы «Василь Кисиль и Партнеры» (Украина) и Stephenson Harwood LLP (Великобритания) провели в Киеве семинар, посвященный вопросам защиты от мошенничества и розыска, выявления и возврата активов в иностранных юрисдикциях. В интерактивном формате показательных слушаний партнеры юрфирм продемонстрировали стратегические и тактические приемы, используемые в делах, связанных с трансграничным розыском и возвратом активов.

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