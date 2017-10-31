Энергетика

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Юрдепартаменты

№ 44 (1036) Энергетикаот 31/10/17 (Юрдепартаменты)

Проектная кампания

«Проекты, которые мы ведем, объективно можно считать нетривиальными» — Андрей Пожидаев, директор департамента реструктуризации задолженности и взыскания Ощадбанка

Андрей Пожидаев: «Экономические результаты, которых мы можем достичь путем реструктуризации задолженности, как показывает практика, намного выше тех, которые достигаются в судебной работе»

Работа юридической службы любого государственного предприятия всегда существенно отличалась от деятельности любой негосударственной компании. И банковский сектор не является исключением. О специфике работы юристов в госбанке, судебных спорах, в том числе на международной арене, и аспектах реализации Закона Украины «О финансовой реструктуризации» рассказал Андрей Пожидаев, директор департамента реструктуризации задолженности и взыскания АО «Ощадбанк».

— Андрей Николаевич, расскажите о нюансах работы банковских юристов. Есть ли специфические черты, присущие только юристам, работающим в госбанках?

— Безусловно. Но это не бюрократия, как, возможно, считают коллеги из корпоративного сектора. Хотя госсектор имеет свои особенности. Это — более пристальное внимание к деталям. Связано оно с массой ограничений, которые распространяются на государственные учреждения, в том числе и на Ощадбанк. И в данном случае юристам надо быть максимально внимательными при сопровождении проектов.

— Как структурирована юридическая служба АО «Ощадбанк»? Каковы ваши функциональные обязанности, как организовано взаимодействие с другими структурными подразделениями банка?

— В банке функционируют два подразделения, занимающиеся юридической поддержкой. Это ­юридический департамент, в функциональные обязанности которого входит сопровождение всех активных (до момента признания их проблемными) и пассивных операций. И департамент реструктуризации задолженности и взыскания. Департамент под моим руководством занимается всеми проблемными проектами в банке. То есть работа моих коллег заключается не только в юридическом сопровождении всех процедур, связанных непосредственно с взысканием задолженности и реструктуризацией, но и в полном юридическом сопровождении всех решений, принимаемых банком по таким активам.

Кроме того, существует еще ряд функций департамента, не касающихся ежедневной деятельности банка. Это, например, сопровождение иска, инициированного банком против Российской Федерации в связи с потерями, возникшими в результате оккупации Крыма, а также сопровождение дел о защите чести и достоинства, процессов с участием Антимонопольного комитета Украины и многое другое.

— Как обстоят дела с защитой интересов банка на международной арене? В СМИ иногда появляется информация о ваших арбитражных спорах…

— Арбитражный спор против РФ находится на завершающей стадии. В марте текущего года состоялись слушания, арбитражный трибунал заслушал позицию банка и скоро должен вынести решение.

Надеемся, что это решение будет принято в пользу АО «Ощадбанк» уже до конца этого года, и банк станет первым субъектом, кто выиграет международный спор, по убыткам, причиненным оккупацией Крыма. Мы ожидаем получить полную компенсацию потерь и убытков. В этом случае пример Ощадбанка станет дополнительным толчком для всех остальных субъектов, намеренных защитить свои права.

— Существуют ли еще арбитражные или международные процессы с участием вашего департамента?

— На текущий момент других арбитражных споров нет, но отдельно хочу отметить работу юристов по взысканию задолженности с поручителей в других юрисдикциях. Месяц назад мои коллеги привезли победу из московского суда по делу о взыскании задолженности на сумму более 10 млн долл. США.

Кроме того, департамент проводит работу по другим направлениям международного сотрудничества, например, это подготовка договоров, касающихся интересов банка, по законодательству других стран.

— Привлекаете ли вы к работе внешних юридических консультантов? Если да, то по каким вопросам?

— Да, привлекаем. Мы работаем с несколькими международными юридическими компаниями. Я не вправе озвучивать данные проекты, но отмечу, что с каждым годом их становится все больше. Необходимость в этом очевидна, ведь проекты, которые мы ведем, объективно можно считать нетривиальными. Таких кейсов немного даже в портфеле консультантов с мировым именем! В основном внешние консультанты привлекаются к работе по сопровождению проектов в судебных спорах, представительству интересов в правоохранительных органах, подготовке договоров по законодательству других стран, поиску активов, что дает возможность потенциального признания и исполнения решений украинских судов, вынесенных в пользу банка и других юрисдикций по отношению к должникам и поручителям.

— Как раз сейчас исполнение судебных решений является одной из самых больших проблем. Как банк подходит к ее решению?

— Согласен, но даже в таких условиях нам удается достигать финансового результата, выраженного в погашении существенных сумм и эффективном взыскании залогов! Изменением в этом направлении станет внедрение института частных исполнителей. Как известно, первые специалисты уже получили разрешение на работу. Со стороны банка мы также уже начали разработку методологии и стратегии работы с ними. Уверен, что реализация данных проектов повысит результативность и эффективность исполнения всех решений, принятых в пользу банка.

— Каким образом организована работа с проблемной задолженностью? Какое соотношение случаев обращения в суд, внесудебных взысканий и реструктуризаций?

— Экономические результаты, которые мы можем достичь путем реструктуризации задолженности, как показывает практика, намного выше тех, которые достигаются в судебной работе. И причин тому несколько. Ни для кого не секрет, что реализация имущества в рамках исполнительного производства либо в процедуре банкротства существенно снижает его стоимость. Поэтому банк всегда открыт к переговорам с должниками и заинтересован в поиске компромисса для проведения реструктуризации. Мы считаем, что вариант реструктуризации по так называемой формуле win-win, когда выигрывает и банк, и должник, наиболее правильный!

Однако для проведения реструктуризаций в госбанке существовало столько ограничений, что это фактически перекрывало любой путь к этому наиболее выгодному для сторон решению. Мы приложили немало усилий к поиску выхода из данной ситуации. Таким выходом стало принятие Закона Украины «О финансовой реструктуризации», инициированного Европейским банком реконструкции и развития при активном участии Национальной ассоциации банков Украины. Процедура финансовой реструктуризации достаточно сложная, но это реально работающее решение. И именно Ощадбанк стал первым среди госбанков, кто имплементировал указанный законодательный акт и успешно провел первую процедуру!

На данный момент сделка по реструктуризации одного из должников уже успешно завершена, еще три подобных проекта находятся в процессе. Кроме того, целый ряд должников готовятся использовать все те преимущества, которые предусмотрены профильным законом. Это позволит и банку, и должникам справиться с ситуацией, вызванной макроэкономическими факторами.

Но, подчеркну, усилия, прилагаемые нами для мирного урегулирования задолженности, не означают, что банк не готов отстаивать свои интересы в судебных разбирательствах. Большинство наших побед хорошо известны общественности, потому что должники «зарекомендовали» себя во многих банках. И суммы на слуху. Это и поручительство Лагуна по кредитам «Дельта Банка», и долги Lauffer Group, и поручительство Березкина по «Креативу».

Также отмечу недавние успехи банка при рассмотрении дел в Верховном Суде Украины: кроме принятия положительных решений в пользу банка суд изложил правовые позиции, которые могут быть использованы коллегами по цеху. В частности, это решение, вынесенное по спору, связанному с исполнением обязательств поручителя — физического лица за должника — банк. Мы создаем прецеденты для рынка!

Как я уже упомянул, высокая квалификация моих коллег дает возможность отстаивать интересы банка в судебных разбирательствах в других юрисдикциях.

— После принятия Закона «О финансовой реструктуризации» многие говорили о рисках, касающихся в том числе и работы арбитражного комитета. А какова ваша позиция?

— Действительно, процедура обращения в арбитражный комитет применяется в случае, когда кредиторы не могут достичь компромисса в вопросе договоренности с должниками. Надеемся, что в рамках процедур, проводимых нами, все стороны будут пытаться найти компромисс, что в свою очередь позволит избежать необходимости применения арбитражных процедур, предусмотренных Законом «О финансовой реструктуризации».

В то же время комитет сформирован, и стороны могут инициировать рассмотрение спора в рамках процедуры, но нам, возможно, не придется прибегать к ее использованию.

— Какие законодательные изменения нужны банковскому сектору?

— Банкам необходим закон о защите прав кредиторов! Наработок для его создания достаточно. У банковского рынка есть абсолютно четкое понимание и сформирована общая позиция по данному вопросу, которую коммуницирует Независимая ассоциация банков Украины. Это ключевой вопрос, требующий срочного решения.

(Беседовала Светлана ТАРАСОВА,

«Юридическая практика»)