Энергетика

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Юрдепартаменты

№ 44 (1036) Энергетикаот 31/10/17 (Юрдепартаменты)

Агроподделки

С каждым годом растет число случаев рейдерства в аграрном секторе. Почти ежедневными стали случаи предоставления поддельных документов на право аренды земельного участка. Действия направлены на дезинформацию собственников, которые в таких случаях теряются и не в состоянии оценить ситуацию, а мошенники, в свою очередь, быстро собирают урожай и уезжают в неизвестном направлении.

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