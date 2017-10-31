Энергетика

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Репортаж

№ 44 (1036) Энергетикаот 31/10/17 (Репортаж)

Благотворительный концепт

МЮФ Dentons отметила 25-летие деятельности на украинском юридическом рынке, сделав акцент на благотворительности и социальной ответственности

Международная юридическая фирма Dentons — крупнейшая на сегодня юрфирма в мире — присутствует на украинском рынке юридических услуг с 1992 года. Именно тогда в Киеве открылось представительство МЮФ Salans (Dentons была создана в 2013 году объединением трех юрфирм: Salans, SNR Denton и Fraser Milner Casgrain). Празднование 25-летнего юбилея собрало в киевской Art Ukraine Gallery друзей, коллег, клиентов и партнеров фирмы из разных офисов, включая основателей киевского офиса Джеймса Хогана (сейчас руководит офисом Dentons в Азербайджане и является партнером парижского офиса фирмы) и Брайана Фикса (в настоящее время — советник офиса Dentons в Нью-Йорке).

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