Энергетика

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Частная практика

№ 44 (1036) Энергетикаот 31/10/17 (Частная практика)

Киевский офис МЮФ Baker McKenzie консультировал «BILLA-Украина» по вопросам продажи трех супермаркетов

Киевский офис международной юридической фирмы Baker McKenzie консультировал «BILLA-Украина», одну из крупнейших сетей супермаркетов розничной торговли на украинском рынке, в трансакции по продаже трех ее супермаркетов в Днепре и Запорожье (Украина) сети розничной торговли Varus. В команду юристов Baker McKenzie под руководством партнера Вячеслава Якимчука вошли старший юрист Наталья Тищенко и юристы Надежда Филозоп и Ксения Колонтай.

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