Энергетика

Частная практика
Sayenko Kharenko — юридический советник Auchan Group в сделке по приобретению сети гипермаркетов «Караван»
Юридическая фирма Sayenko Kharenko выступила юридическим советником Auchan Retail Ukraine (входит в Auchan Group) в сделке по покупке сети гипермаркетов «Караван». Сделка была завершена 5 сентября 2017 года и стала крупнейшей в истории украинского рынка розничной торговли, а также самой крупной сделкой слияния и поглощения за последние четыре года на Украине.
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