Энергетика

Сегодня 31 октября 2017 года, 17:49

Частная практика

№ 44 (1036) Энергетикаот 31/10/17 (Частная практика)

Sayenko Kharenko — юридический советник Auchan Group в сделке по приобретению сети гипермаркетов «Караван»

Юридическая фирма Sayenko Kharenko выступила юридическим советником Auchan Retail Ukraine (входит в Auchan Group) в сделке по покупке сети гипермаркетов «Караван». Сделка была завершена 5 сентября 2017 года и стала крупнейшей в истории украинского рынка розничной торговли, а также самой крупной сделкой слияния и поглощения за последние четыре года на Украине.

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.