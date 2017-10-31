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Тема номера: Энергетика

№ 44 (1036) Энергетикаот 31/10/17 (Тема номера: Энергетика)

В последний газ

На рынке поставки газа нормативные документы допускают несколько возможных вариантов толкования момента заключения договора с поставщиком «последней надежды»

Андрей Сивак

Специально для «Юридической практики»



С принятием 9 апреля 2015 года Закона Украины «О рынке природного газа» № 329-VIII (Закон № 329-VIII) в гражданский оборот был введен институт поставщика «последней надежды» и законодательно закреплена обязанность данного поставщика заключать с потребителями, которые по определенным причинам остались без поставщика либо достаточного подтвержденного ресурса газа, договоры поставки природного газа на ограниченный период времени.

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