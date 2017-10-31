Тема номера: Энергетика
В последний газ
На рынке поставки газа нормативные документы допускают несколько возможных вариантов толкования момента заключения договора с поставщиком «последней надежды»
С принятием 9 апреля 2015 года Закона Украины «О рынке природного газа» № 329-VIII (Закон № 329-VIII) в гражданский оборот был введен институт поставщика «последней надежды» и законодательно закреплена обязанность данного поставщика заключать с потребителями, которые по определенным причинам остались без поставщика либо достаточного подтвержденного ресурса газа, договоры поставки природного газа на ограниченный период времени.
ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ
Уважаемый читатель!
С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)
Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.
Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.
Вернуться на главную страницу
Сохранить:
Контакты:
Поделиться: