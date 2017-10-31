Тема номера: Энергетика
Поучить согласие
Для избежания рисков при пользовании недрами по принципу молчаливого согласия нужно предварительно изучить все необходимые условия
Орест Франчук
В последнее время частные и государственные компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых, столкнулись с проблемой, вызванной бездействием Государственной службы геологии и недр Украины (Госгеонедра). Государственный орган попросту не продлевает действие специальных разрешений на пользование недрами (спецразрешения). В большинстве случаев компании не получают от Госгеонедр никакого ответа на заявления о продлении срока действия спецразрешений. С такими трудностями, как известно из средств массовой информации, столкнулись, в частности, ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат», ПАО «Укргаздобыча» и ПАО «Укрнафта».
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