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Тема номера: Энергетика

№ 44 (1036) Энергетикаот 31/10/17 (Тема номера: Энергетика)

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Для избежания рисков при пользовании недрами по принципу молчаливого согласия нужно предварительно изучить все необходимые условия

Дмитрий Симбирев ,

Орест Франчук

Специально для «Юридической практики»



В последнее время частные и государственные компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых, столкнулись с проблемой, вызванной бездействием Государственной службы геологии и недр Украины (Госгеонедра). Государственный орган попросту не продлевает действие специальных разрешений на пользование недрами (спецразрешения). В большинстве случаев компании не получают от Госгеонедр никакого ответа на заявления о продлении срока действия спецразрешений. С такими трудностями, как известно из средств массовой информации, столкнулись, в частности, ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат», ПАО «Укргаздобыча» и ПАО «Укрнафта».

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

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