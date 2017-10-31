Энергетика

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Трибуна

№ 44 (1036) Энергетикаот 31/10/17 (Трибуна)

Серьезный шах

Обложить инновации налогом — это не только серьезный политический шаг, сложная юридическая работа в парламенте, консалтинге и бизнесе, но и существенный удар по развитию технологий

Оксана Кочкодан ,

Андрей Гончар

Специально для «Юридической практики»



Мы около пяти минут сидели молча и смотрели друг на друга. Мы, юристы, — потому что никогда не видели робота, столь похожего на человека. Он, робот-юрист, — потому что мы поломали ему мозг, сказав, что будем платить за него ЕСВ. Ведь обложить налогом роботов — единственный способ побороть тотальную безработицу, которая из-за этих самых роботов возникнет, не так ли?

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