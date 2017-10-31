Энергетика

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Частная практика

№ 44 (1036) Энергетикаот 31/10/17 (Частная практика)

Interlegal защитил интересы судовладельца от незаконных действий Государственной экологической инспекции

Международная юридическая служба Interlegal представила интересы крупной международной компании-судовладельца в связи с предъявленным государственными инспекторами Государственной экологической инспекции требованием провести экологическую инспекцию на судне, находящемся в одном из морских портов Украины. В связи с недопущением представителей ГЭИ на борт судна государственные инспекторы на грузовом манифесте проставили оттиск печати «Радиологический контроль. Выезд запрещен». Указанное обстоятельство послужило основанием для отказа таможенными органами в экспортном оформлении груза на судне и привело к задержке судна в порту.

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