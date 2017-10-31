Энергетика

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Отрасли практики

№ 44 (1036) Энергетикаот 31/10/17 (Отрасли практики)

Честный капитал

Законопроект «О концессии» значительно увеличивает шансы государства на привлечение частного капитала для реализации значимых проектов, в первую очередь в сфере инфраструктуры

Сергей Бенедисюк ,

Анна Кремнева

Специально для «Юридической практики»



Концессия — это одна из наиболее распространенных в мире форм государственно-частного партнерства. В числе самых известных концессионных проектов — тоннель под Ла-Маншем и Эйфелева башня.

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