Энергетика

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Отрасли практики

№ 44 (1036) Энергетикаот 31/10/17 (Отрасли практики)

Вещные истины

Должник может распоряжаться удерживаемой кредитором вещью без его разрешения при условии уведомления об этом приобретателя

Андрей Чекалов ,

Александр Жук

Специально для «Юридической практики»



УКРАИНА

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