Энергетика

Акцент
Барьерный гриф
Все больше украинских судов работают под знаком безбарьерного доступа лиц с инвалидностью
Право на доступ к суду уже давно активно дискутируется и предусматривает множество аспектов. Обычно в контексте этой темы говорят об особенностях процессуального законодательства, получении профессиональной юридической помощи, финансовых возможностях истцов, сроках судебного разбирательства, исполнения судебных решений и пр. Но иногда проблема доступности правосудия начинается буквально на пороге суда — речь идет о непосредственном физическом доступе в помещение судов лиц с инвалидностью.
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