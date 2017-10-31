Энергетика

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Акцент

№ 44 (1036) Энергетикаот 31/10/17 (Акцент)

МУС – ТВ

Правительство планирует выпустить «в эфир» правила сотрудничества с МУС до ратификации Украиной Римского статута

Ольга Кириенко

«Юридическая практика»



После трагических событий на Майдане зимой 2014-го вопрос ратификации Украиной Римского статута Международного уголовного суда (МУС) снова был реанимирован, а необходимость сотрудничества с МУС приобрела особую остроту. Не так давно Кабинет Министров Украины внес на рассмотрение парламента законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сотрудничества с Международным уголовным судом» (№ 7179). В связи с тем, что пока Римский статут не является частью национального законодательства, правительство предложило создать необходимую законодательную базу для эффективного взаимодействия отечественных компетентных органов с МУС в случае, если последний решит принять в свою юрисдикцию дела, переданные нашим государством в заявлениях.

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