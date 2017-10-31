Энергетика

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№ 44 (1036) Энергетикаот 31/10/17 (Самое важное)

Решение восстановить

Последнее решение Европейского суда по правам человека, в соответствии с которым Комитету министров Совета Европы передано более 12 тысяч дел относительно неисполнения решений национальных судов на Украине, наилучшим образом обозначило системную проблему, существующую на протяжении многих лет. Кроме того, ожидается, что уже до конца года Комитет министров СЕ вынесет решение по этим заявлениям граждан Украины.

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