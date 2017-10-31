Энергетика

Самое важное
Объединительное достижение
Ежегодный международный бизнес-форум который год подряд объединяет представителей власти и бизнес-сообщества Украины и Польши
В очередной раз представители власти и бизнес-сообщества Украины и Польши обсуждали аспекты экономического сотрудничества в рамках VII Международного форума «Дни польского бизнеса на Украине». Традиционно организаторами форума выступили Международный правовой центр EUCON и Ассоциация украинского бизнеса в Польше совместно с Комитетом Верховного Совета Украины по вопросам транспорта, Международным сообществом польских предпринимателей на Украине и Польской конфедерацией работодателей LEWIATAN, под патронатом Посольства Республики Польша в Киеве при поддержке Министерства инфраструктуры Украины.
ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ
Уважаемый читатель!
С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)
Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.
Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.
Вернуться на главную страницу
Сохранить:
Контакты:
Поделиться: