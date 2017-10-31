Энергетика

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Самое важное

№ 44 (1036) Энергетикаот 31/10/17 (Самое важное)

Объединительное достижение

Ежегодный международный бизнес-форум который год подряд объединяет представителей власти и бизнес-сообщества Украины и Польши

Светлана Тарасова

«Юридическая практика»



В очередной раз представители власти и бизнес-сообщества Украины и Польши обсуждали аспекты экономического сотрудничества в рамках VII Международного форума «Дни польского бизнеса на Украине». Традиционно организаторами форума выступили Международный правовой центр EUCON и Ассоциация украинского бизнеса в Польше совместно с Комитетом Верховного Совета Украины по вопросам транспорта, Международным сообществом польских предпринимателей на Украине и Польской конфедерацией работодателей LEWIATAN, под патронатом Посольства Республики Польша в Киеве при поддержке Министерства инфраструктуры Украины.

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