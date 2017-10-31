Энергетика

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№ 44 (1036) Энергетикаот 31/10/17 (Самое важное)

Постфатум

Судьба конкурса в новый Верховный Суд уже предрешена: как его участники оценивают внутреннюю кухню отбора?

Ольга Кириенко

«Юридическая практика»



«Масштабный», «уникальный», «национальный», «самый публичный и прозрачный» — какие только эпитеты не адресовали кадровому проекту под названием «Конкурс в новый Верховный Суд» в момент его старта. Правда, после его финиша (с момента завершения конкурса в новый Верховный Суд (ВС), напомним, прошло уже почти три месяца) наряду с патетикой в риторике экспертов звучит и критика. Как и следовало ожидать, больше всего замечаний к проведенным конкурсным процедурам оказалось у представителей Общественного совета добропорядочности (ОСД).

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