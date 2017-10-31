Еженедельная газета «Юридическая практика»
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Еженедельная газета «Юридическая практика»

Рабочий график

№ 44 (1036) Энергетикаот 31/10/17 (Рабочий график)

Карта событий

 

31.10 Киев

Отборочный экзамен кандидатов в судьи четвертого отбора

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

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№ 44 (1036) от 31/10/17 Текущий номер

Энергетика

№ 44 (1036)
Акцент

МУС – ТВ

Отрасли практики

Вещные истины

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Как вы оцениваете новые процессуальные правила судопроизводства?

Позитивно — новации позволят усовершенствовать процесс

Нормально, но опасаюсь, что спешка с их принятием породит больше проблем, чем решит вопросов

Негативно — «старое» законодательство было хорошее, проблемы заключались в его применении

Я их не читал

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