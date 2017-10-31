Энергетика

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Частная практика

№ 44 (1036) Энергетикаот 31/10/17 (Частная практика)

Платформа и содержание

«Мы задумывали ADVOQ как интернет-платформу, где любой пользователь найдет для себя что-то полезное: расширение клиентской базы, поиск адвокатов», — Дмитрий Говорун из «ТиСиЭм Групп Украина» презентовал новый сервис

«Десять минут на заполнение профиля в электронном кабинете обеспечат дополнительный поток клиентов», — отмечает Дмитрий ГОВОРУН

Сказать, что legaltech входит в нашу жизнь, — значит ошибиться на несколько лет. новейшие технологии уже с нами. Именно поэтому команда «ТиСиЭм Групп Украина» выступила в роли ментора создателей интернет-платформы для адвокатов. Сервис ADVOQ позволяет в онлайн-режиме выбрать адвоката с учетом спектра услуг, цены или места нахождения клиента. О новом ресурсе и его особенностях нам рассказал коммерческий директор «ТиСиЭм Групп Украина» Дмитрий Говорун.

— Дмитрий, расскажите, пожалуйста, о сути проекта ADVOQ.

— ADVOQ — это онлайн-портал, на котором размещены страницы с контактной информацией адвокатов Украины. Собственно, название проекта отражает его направленность. ADVOQ — трансформированное сокращение от advocate. Мы задумывали ADVOQ как интернет-платформу, где любой пользователь найдет для себя что-то полезное: инструмент расширения клиентской базы, дополнение к существующему сайту, ресурс для профессионального обсуждения юридических вопросов, базу для поиска специалистов и т.п. Нужен только доступ к Интернету и несколько минут внимания.

— Работа с ADVOQ — это одно из направлений деятельности ЮК «ТиСиЭм Групп Украина»?

— Наша команда выступает в роли ментора для этого проекта. Мы рады видеть, как обычная идея шаг за шагом превращается в самостоятельный проект, который впоследствии станет публичным ресурсом с понятным и удобным доступом к надлежащей правовой помощи и одновременно существенно сэкономит время на встречах между адвокатами и их клиентами. Сайт должен стать центром профессиональных дискуссий относительно конкретных прикладных вопросов в различных практиках.

— Подобные ресурсы существовали и раньше. Насколько инновационной является идея?

— Да, именно этот вопрос был первым во время обсуждения проекта с коллегами. Мы не утверждаем, что идея помочь одним специалистам найти других — это нечто новое или сродни исследованиям в области искусственного интеллекта. Отнюдь. Подобные сервисы успешно существуют во многих странах. Подход оцифровки взаимоотношений между поставщиками услуг и их потребителями прекрасно себя зарекомендовал на примере ряда известных компаний. Более того, подобные попытки предпринимались и в нашей стране.

Для Украины этот проект уникален. Клиент выбирает себе консультанта с учетом многих критериев, например почасовой ставки или фиксированной платы за конкретную услугу. А еще можно получить бесплатную консультацию от нескольких специалистов одновременно или же проконсультироваться в режиме видеоконференции. Адвокат самостоятельно выбирает график приема, определяет стоимость услуг, предусматривает работу pro bono, ведет блог, участвует в дискуссиях и т.п. Одним словом, существенно усиливает свои позиции среди клиентов и коллег. И все это — лишь в несколько кликов.

— Так для кого создан ADVOQ: для адвокатов или их клиентов?

— На самом деле это платформа для широкой аудитории. Нашими пользователями являются как адвокаты, так и их клиенты. Каждый найдет для себя необходимую информацию и функционал.

— То есть на сервисе предусмотрен собственный кабинет, как в социальных сетях?

— Почти так. Сейчас у каждого пользователя есть возможность авторизоваться через уже существующие учетные записи в социальных сетях и почтовых сервисах. В планах на будущее — расширить функционал не только для адвокатов, но и для других пользователей, чтобы сэкономить время на получение консультаций и автоматизировать процессы.

Сегодня ресурс предлагает электронный кабинет для адвокатов. Это прекрасное дополнение к персональному сайту или сайту адвокатского объединения. Информация с профиля отображается на личной странице адвоката. Ресурс оптимизирован под поисковые запросы. Таким образом, если вы адвокат и специализируетесь на определенной практике, то десять минут на заполнение профиля в электронном кабинете обеспечат дополнительный поток клиентов. Удобно и быстро.

— Что еще содержится в профайле адвоката?

— По сути это визитная карточка адвоката. Есть информация о свидетельстве о праве на адвокатскую деятельность, указаны адрес офиса, специализация, рабочий график (часы приема), ссылки на страницы в других сетях, ссылки на собственный сайт, возможность обслуживать клиентов на других языках и т.п. Фактически это та информация, которая помогает выбрать консультанта. Предусмотрена также оценка деятельности адвокатов потребителями их услуг. Со своей стороны контакт-центр ресурса обеспечит соблюдение беспристрастности в высказываниях и оценках.

— Можно ли утверждать, что проект — это просто база адвокатов?

— ADVOQ — это дополнительная платформа для профессиональных дискуссий, то есть мы предусмотрели возможность обсуждать вопросы в онлайн-режиме. Например, у одного из пользователей возник вопрос по трудовому праву, и он оставил его на сервисе для обсуждения. Адвокат может принять участие в дискуссии, высказать свое профессиональное мнение, обсудить с коллегами особенности практики. Конечно, на месте пользователя я бы и дальше консультировался у юриста, специализирующегося на вышеупомянутом направлении.

Возможности ресурса предусматривают также публикацию адвокатами статей на определенную тематику. При необходимости адвокаты могут интегрировать собственные видеоблоги, что также увеличивает выгоды использования ресурса. То есть это становится гибким инструментом для продвижения персонального бренда адвоката или целого объединения.

А о возможности получения международными клиентами доступа к информации и избрания ими советника нечего и говорить. Для адвокатов это прекрасный шанс открыть новые рынки. Конечно, нужно иметь хотя бы базовые знания иностранного языка и уделить немного времени для заполнения профиля. Мы со своей стороны приложим максимум усилий, чтобы проект получил широкое распространение в глобальном масштабе. Сеть офисов «ТиСиЭм Групп Интернэшнл» в 145 странах по всему миру будет этому максимально содействовать.

— А как насчет пользователей? Какие выгоды получат они?

— Как-то в своей заметке о развитии рынка юридических услуг я отмечал, что одним из драйверов являются решения, которые предлагает нам современный мир цифровых технологий. ADVOQ — гармоничное продолжение изменений, происходящих уже сегодня. Простота, удобство пользования, мобильность и доступ 24/7 независимо от места нахождения вместе с экономией времени на поиск — принципы, которые закладываем в основу работы сервиса.

Представьте себе, что теперь есть возможность в несколько кликов найти перечень необходимых вам адвокатов. Кроме того, можно с помощью приложения записаться на прием, нажав лишь одну кнопку. Синхронизация с календарем помогает помнить о времени и месте встречи. Если же клиенту необходимо найти адвоката сейчас и рядом, он просто открывает карту, на которой обозначены офисы адвокатов.

Большинство пользователей сегодня все чаще выбирают смартфоны для поиска информации, покупок в Интернете, расчетов и т.п. Учитывая тенденции, команда адаптировала сайт для комфортного использования мобильного устройства. Ресурс интуитивно понятен, поэтому любой сможет им пользоваться.

Кроме того, операторы постоянно действующего контакт-центра помогут сделать запись на прием, подсказать, как правильно пользоваться ресурсом, что необходимо знать для этого и многое другое. Слаженная команда специалистов готова предложить удобный сервис.

— Есть ли какие-то дополнительные опции, предлагаемые сервисом?

— Конечно. Во-первых, пользователи смогут оценивать качество предоставляемых услуг и выбирать лучших в своих практиках адвокатов. Во-вторых, могут принимать активное участие в обсуждениях о специализации на конкретной практике, об уровне юридического сервиса, что будет влиять на рейтинг юристов. Можно ознакомиться с профайлами специалистов, которых рекомендуют другие.

Кроме того, сейчас команда работает над запуском функции онлайн-консультации. Такая интерактивность поможет двум сторонам существенно повысить уровень и скорость предоставления услуг, фактически выведет их на новый уровень для Украины.

— Каковы дальнейшие планы проекта?

— ADVOQ имеет четко определенный план развития. Уверен, что пользователи получат много новых функций. Конечно, как и любой другой проект, ресурс находится на начальном этапе. Есть много направлений, над которыми стоит работать, совершенствовать их. Поэтому мы всегда открыты для предложений, рекомендаций и конструктивной критики. Все это поможет сделать сервис более публичным, удобным и привлекательным как для адвокатов, так и их клиентов.

(Беседовала Марина БАХОЛДИНА,

«Юридическая практика»)