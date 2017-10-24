Хозяйственное право и процесс

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Государство и юристы

№ 43 (1035) Хозяйственное право и процессот 24/10/17 (Государство и юристы)

Господа — в присяжные!

Если граждане не будут отстраняться от осуществления правосудия через присяжных, то и суд будет справедливее, убеждены черниговские юристы

Кристина Пошелюжная

«Юридическая практика»



Нередко свою роль в осуществлении правосудия общественность видит в том, чтобы организовать митинг у здания суда или явиться на судебное заседание с требованиями принять то или иное решение. Конституция Украины определяет право народа принимать непосредственное участие в осуществлении правосудия. Но только одним путем — через присяжных. Институт присяжных фактически появился в национальном законодательстве в 2012 году и стал правопреемником института народных заседателей. Готова ли общественность отказаться от огульной критики судебных органов и взять на себя ответственность за судебную власть в лице присяжных? На этот вопрос юристы попытались ответить 13 октября в Чернигове.

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