Хозяйственное право и процесс

Еженедельная газета «Юридическая практика»
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Еженедельная газета «Юридическая практика»

Государство и юристы

№ 43 (1035) Хозяйственное право и процессот 24/10/17 (Государство и юристы)

Учебное подобие

Отбор и профессиональную подготовку прокуроров предлагают проводить по судейскому образу и подобию

Ольга Кириенко
«Юридическая практика»

Вслед за судейским направлением по имплементации конституционных новаций законодатели в скором времени могут освоить и прокурорское, правда, не полностью, а только в части деятельности Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) — нового органа, работа которого, как известно, была запущена весной 2017 года, после того как прокурорское сообщество заполнило свою квоту в КДКП, назначив в ходе Всеукраинской конференции прокуроров пять членов Комиссии. 4 октября с.г. группа народных депутатов во главе с первым заместителем председателя Комитета Верховного Совета Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Николаем Паламарчуком внесла на рассмотрение парламента законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)» (в части усовершенствования деятельности КДКП)». Причем в вопросе приведения деятельности КДКП в соответствие с новыми конституционными реалиями парламентарии решили, что называется, не изобретать велосипед, а взять на вооружение кадровые механизмы, предусмотренные для судей, и адаптировать к ним процедуру отбора и профессиональной подготовки прокуроров.

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