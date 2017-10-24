Хозяйственное право и процесс

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Государство и юристы

№ 43 (1035) Хозяйственное право и процессот 24/10/17 (Государство и юристы)

Контролируемое банкротство

В войне за невозврат выданного банком кредита недобросовестные должники часто уходят в «контролируемое» банкротство, пытаясь выиграть время. Ведь деньги сегодня дороже, чем деньги завтра.

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