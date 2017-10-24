Хозяйственное право и процесс

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Государство и юристы

№ 43 (1035) Хозяйственное право и процессот 24/10/17 (Государство и юристы)

IDеальные условия

Новый закон создает оптимальную обстановку для перехода на электронную идентификацию и онлайн-предоставление админуслуг

Юлия Шешуряк

«Юридическая практика»



Украинское законодательство относительно использования электронной цифровой подписи (ЭЦП) реформируется с учетом европейского опыта —

5 октября с.г. парламентом принят Закон Украины «Об электронных доверительных услугах» (Закон), способствующий развитию единого пространства доверия на основе системы электронных доверительных услуг, внедряющий электронную идентификацию с помощью современных средств (Bank ID и Mobile ID). Ожидается, что признание в нашей стране электронных доверительных услуг, предоставляемых иностранными поставщиками, обеспечит активное развитие трансграничного сотрудничества и интеграцию Украины в мировое электронное информационное пространство.

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