Хозяйственное право и процесс

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Государство и юристы

№ 43 (1035) Хозяйственное право и процессот 24/10/17 (Государство и юристы)

Остров Крипт

Если парламентарии хотят качественно урегулировать правоотношения в криптоиндустрии, им не удастся обособиться от помощи и пожеланий крипторынка, считают юристы

Кристина Пошелюжная

«Юридическая практика»



«Угрозы» представителей финансовых госорганов урегулировать статус криптовалют в нашем государстве приобрели весьма конкретные очертания. Криптоиндустрия настолько заинтересовала субъектов законодательной инициативы, что те «намайнили» сразу два законопроекта. Но к обоим документам криптоюристы имеют замечания. К первому, правда, намного больше. Второй, альтернативный, проект получился более сбалансированным, но до идеала ему еще далеко.

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