Хозяйственное право и процесс

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Судебная практика

№ 43 (1035) Хозяйственное право и процессот 24/10/17 (Судебная практика)

На требования ликвидатора распространяется юрисдикция админсудов

Исходя из полномочий государственного регистратора, определенных статьей 6 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований» и с учетом определенной частью 2 статьи 17 КАС Украины юрисдикции административных судов, споры по поводу государственной регистрации юридических лиц, изменения учредительных документов юридических лиц подлежат рассмотрению административными судами. К такому заключению пришел ВХСУ по делу по иску коммунального предприятия «Теплоэлектроцентраль» в лице арбитражного управляющего к Александровскому городскому совету о признании бездействия незаконным, об обязательстве внести изменения в реестр. Хозсуд первой инстанции прекратил рассмотрение дела на основании того, что на требования ликвидатора распространяется юрисдикция админсудопроизводства. Суд апелляционной инстанции определение отменил, а дело направил на рассмотрение хозсуда. ВХСУ отменил решение суда апелляционной инстанции и оставил в силе определение суда первой.

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