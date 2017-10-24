Хозяйственное право и процесс

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Судебная практика

№ 43 (1035) Хозяйственное право и процессот 24/10/17 (Судебная практика)

Черкасский отель «Апельсин» проиграл спор с отделением АМКУ

В связи с тем, что подача недостоверной информации АМКУ, территориальному отделению АМКУ является нарушением законодательства о защите экономической конкуренции и влечет за собой предусмотренную законом ответственность, а предприятие совершило указанное нарушение, предоставив недостоверную информацию по требованию отделения, истец правомерно был привлечен к ответственности. К такому выводу пришел ВХСУ по делу по иску отельно-ресторанного комплекса «Апельсин» (г. Черкассы) к территориальному отделению АМКУ о признании недействительным решения. В ходе рассмотрения дела отделению было сообщено, что на фасаде здания отеля «Апельсин» размещена информация о категории отеля 4 звезды с 2009 года по 2012 год на основании сертификата соответствия, но отделение установило, что изображение (4 звезды) размещалось и после 2012 года. Так, на «Новом канале» в 2015 году транслировалась программа «Ревизор», в рамках которой проверялся и «Апельсин», на его фасаде было четко видно изображение четырех звезд и название отеля. Суд первой инстанции иск удовлетворил, суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении иска. ВХСУ оставил постановление апелляционного суда без изменений.

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