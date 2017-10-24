Хозяйственное право и процесс

Еженедельная газета «Юридическая практика»
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Еженедельная газета «Юридическая практика»

Судебная практика

№ 43 (1035) Хозяйственное право и процессот 24/10/17 (Судебная практика)

Отпускная цена

Невыход на работу в связи с самовольным использованием работником отпуска считается прогулом и может стать основанием для увольнения

Анатолий Гвоздецкий
«Юридическая практика»

В последние годы количество случаев использования отпуска по уходу за ребенком мужчинами значительно увеличилось. Таким правом, согласно статье 179 Кодекса законов о труде (КЗоТ) Украины, могут также воспользоваться бабушка, дедушка ребенка или другие родственники. Указанный отпуск можно использовать полностью, до достижения ребенком трехлетнего возраста, или частями. При этом часть лиц используют данное право в связи с действительно возникшей необходимостью, но нередки случаи, когда такой отпуск оформляют лица, занимающие высокие должности, для сохранения своего рабочего места. Действующее законодательство предусматривает определенный перечень предусловий для возможности оформления отпуска по уходу за ребенком отцом или другими родственниками ребенка, а судебная практика указывает на то, что предоставление такого отпуска работнику является не обязанностью, а правом работодателя. В частности, об этом свидетельствует правовая позиция Верховного Суда Украины (ВСУ), изложенная в постановлении от 13 сентября 2017 года по делу № 6-1412цс17, в котором, в частности, судом решался вопрос, будет ли достаточным основанием для оформления отпуска по уходу за ребенком лишь письменное заявление о предоставлении такого отпуска.

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№ 43 (1035) от 24/10/17 Текущий номер

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