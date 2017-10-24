Хозяйственное право и процесс

Сегодня 24 октября 2017 года, 15:48

Репортаж

№ 43 (1035) Хозяйственное право и процессот 24/10/17 (Репортаж)

Фирмы защиты

Представители ведущих бизнес-субъектов обсудили формы защиты прав на II конференции по корпоративной безопасности

Виталий Дудин

«Юридическая практика»



Вторая конференция «Корпоративная безопасность», состоявшаяся 18 октября 2017 года в отеле Hilton Kyiv, увеличила число участников до 300 человек и продемонстрировала разнообразие подходов к защите интересов бизнеса. Организатором мероприятия выступили ЮФ Sayenko Kharenko и Ассоциация профессионалов корпоративной безопасности (АПКБ) при поддержке ЧАО «Киевстар».

ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ

Уважаемый читатель!

С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)

Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.

Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.