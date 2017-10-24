Хозяйственное право и процесс

Судебная практика
Клиент превыше всего
Суд, осуществляя правосудие, основывается на принципе верховенства права, обеспечивая каждому право на справедливый суд и уважение к правам и свободам, гарантированным Конституцией и законами Украины. Но всегда ли это так? К сожалению, на данном этапе реформирования системы судоустройства и развития страны в целом данный постулат не всегда выполняется в полной мере. Конечно же, в первую очередь страдают обычные граждане. И первым, кто должен их от этого защищать, становится адвокат.
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