Хозяйственное право и процесс

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Судебная практика

№ 43 (1035) Хозяйственное право и процессот 24/10/17 (Судебная практика)

Клиент превыше всего

Суд, осуществляя правосудие, основывается на принципе верховенства права, обеспечивая каждому право на справедливый суд и уважение к правам и свободам, гарантированным Конституцией и законами Украины. Но всегда ли это так? К сожалению, на данном этапе реформирования системы судоустройства и развития страны в целом данный постулат не всегда выполняется в полной мере. Конечно же, в первую очередь страдают обычные граждане. И первым, кто должен их от этого защищать, становится адвокат.

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