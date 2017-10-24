Хозяйственное право и процесс

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Отрасли практики

№ 43 (1035) Хозяйственное право и процессот 24/10/17 (Отрасли практики)

Исключительное дело

Швейцарию, ранее исключенную из Перечня государств (территорий), утвержденного для целей трансфертного ценообразования, планируют снова туда вернуть

Ярослав Романчук

Специально для «Юридической практики»



Невзирая на дипломатический скандал, произошедший в 2015 году, в настоящее время Министерство финансов Украины разрабатывает проект изменений в Перечень государств (территорий) для целей подпункта «в» подпункта 39.2.1.1 статьи 39 Налогового кодекса (НК) Украины в действующей редакции. В этом списке снова планируют указать Швейцарию, исключенную из него два года назад.

Такие намерения Министерства финансов Украины в целях трансфертного ценообразования возвращают налогоплательщиков в прошлое — к неправомерному контролю в операциях с резидентами Швейцарии.

Как известно, Кабинет Министров Украины после предложений Министерства финансов в 2015 году исключил распоряжением от 1 июля 2015 года № 677-р Республику Австрия из Перечня государств (территорий), которые отвечают критериям, установленным подпунктом 39.2.1.2 подпункта 39.2.1 пункта 39.2 статьи 39 НК Украины, а впоследствии распоряжением от 16 сентября 2015 года № 977-р исключил еще десять стран, среди которых оказалась и Швейцария.

Основанием для исключения Австрии и Швейцарии стали ноты протеста, направленные Министерству финансов Украины Министерством европейской интеграции и иностранных дел Республики Австрия и Государственным Секретариатом международных финансовых дел Швейцарской Конфедерации.

Минфин признал свою ошибку и исключил указанные страны из Перечня, предоставив свои предложения ­правительству. Официаль­ная по­зи­ция правительства об исключении данных стран из Перечня заключалась в том, что Законом Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины от­носительно трансфертного ценообразования» от 15 июля 2015 года, который вступил в силу с 13 августа 2015 года, изменены критерии статьи 39 НК Украины.

Основания в прошлом

Но вернемся к прошлому и узнаем, что стало основанием для включения правительством Швейцарии в Перечень в редакции 2013 — 2015 годов.

В связи со вступлением в силу с 1 сентября 2013 года Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно трансфертного ценообразования» правительство издало распоряжение № 1042-р от 25 декабря 2013 года «Об утверждении перечня государств (территорий), в которых ставки налога на прибыль (корпоративный налог) на 5 и более процентных пунктов ниже, чем на Украине».

В соответствии с подпунктом 39.2.1.2 подпункта 39.2.1 пункта 39.2 статьи 39 НК Украины операции, одной из сторон которых выступает нерезидент, зарегистрированный в государстве (на территории), в котором ставка налога на прибыль (корпоративный налог) на 5 и более процентов ниже, чем на Украине, или который платит налог на прибыль (корпоративный налог) по ставке на 5 и более процентов ниже, чем на Украине, относятся к контролируемым.

Кабинет Министров Украины (КМУ) во исполнение требований этого Закона поручил Министерству доходов и сборов 21 октября 2013 года разработать проект нормативно-правового акта для утверждения Перечня государств (территорий), в которых ставки налога на прибыль (корпоративный налог) на 5 и более процентных пунктов ниже, чем на Украине.

Миндоходов письмом от 27 ноября 2013 года предоставило правительству проект распоряжения об утверждении проекта Перечня государств (территорий), в которых ставки налога на прибыль (корпоративный налог) на 5 и более процентных пунктов ниже, чем на Украине. В данный Перечень 2013 года Миндоходов включило и Швейцарскую Конфедерацию.

В пояснительной записке Миндоходов к этому письму указано, что в Швейцарии ставка налога составляет 12–24 % (федеральная + местная, в зависимости от кантона), 8,5 % (федеральная ставка) — для холдинговых, смешанных компаний и т.д., которые полностью или почти полностью получают прибыль за пределами Швейцарии. Но Миндоходов такую информацию не документировало, поскольку она получена из разных неофициальных источников в сети Интернет.

Таким образом, информация в отношении государств (территорий) и существующие в них ставки налога на прибыль (корпоративный налог) получена Миндоходов из неизвестных информационных источников, должным образом не задокументирована, то есть правительству была предоставлена достаточно субъективная информация. Проект Перечня и дополнения к нему были предоставлены КМУ и другим профильным министерствам для согласования, которые не обнаружили несоответствия критериев Швейцарии требованиям статьи 39 НК Украины.

В дальнейшем, в 2015 году, в связи со вступлением в силу с 1 января 2015 года Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования налогового контроля за трансфертным ценообразованием» КМУ издал распоряжение № 449-р, которым утвердил перечень государств (территорий), отвечающих критериям, установленным статьей 39 НК Украины.

Государственная фискальная служба Украины во исполнение поручений КМУ и письма Минфина направила проект распоряжения об утверждении проекта Перечня государств (территорий), которые отвечают критериям, установленным подпунктом 39.2.1.2 подпункта 39.2.1 пункта 39.2 статьи 39 НК Украины.

Минфин предоставил Кабинету Министров проект распоряжения об утверждении проекта Перечня государств (территорий), которые отвечают критериям, установленным подпунктом 39.2.1.2 подпункта 39.2.1 пункта 39.2 статьи 39 НК Украины (Перечень 2015 года). В данный список была включена и Швейцарская Конфедерация.

В пояснительной записке Минфина указано, что 28 января 2014 года принят Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования налогового контроля за трансфертным ценообразованием». Согласно подпункту 39.2.1.2 подпункта 39.2.1 пункта 39.2 статьи 39 НК Украины, возникает необходимость разработки проекта распоряжения КМУ относительно определения перечня государств (территорий), в которых ставки налога на прибыль (корпоративный налог) на 5 и более процентных пунктов ниже, чем на Украине; государств, не раскрывающих в публичном доступе информацию о структуре собственности юридических лиц; государств, с которыми Украиной не заключены международные договоры, содержащие положения об обмене информацией. Цель проекта распоряжения КМУ — определение перечня государств (территорий) по критериям, установленным подпунктом 39.2.1.2 подпункта 39.2.1 пункта 39.2 статьи 39 НК Украины.

К письму Минфина прилагался проект распоряжения, письма-согласования с ГФС Украины, Минэкономразвития, МИД и Минюста.

ГФС в ответ на наш запрос сообщила, что предоставляет выписку из обобщенной информации (в том числе полученной из информационных источников Международного бюро фискальной документации, используемой при формировании Перечня государств (территорий), которые отвечают критериям, установленным подпунктом 39.2.1.2 подпункта 39.2.1 пункта 39.2 статьи 39 НК Украины, где указано, что в Швейцарии ставка налога составляет 12–24 % (федеральная + местная, в зависимости от кантона), со Швейцарией Украина заключила международный договор, содержащий положения об обмене информацией, и Швейцария не раскрыла в публичном доступе информацию о структуре собственности юридических лиц.

В своем письме Минфин отметил, что информация о ставках налогов получена из информационных баз Международного бюро фискальной документации, доступ к которым предоставлен сотрудникам ГФС Украины на платной основе. При рассмотрении критерия по ставке налога на прибыль предприятий (корпоративного налога), который на 5 и более процентных пунктов ниже, чем на Украине, была учтена не только основная ставка государств (территорий), но и льготные ставки, используемые с целью уменьшения налогооблагаемой прибыли на Украине. Что касается государств, которые не раскрывают в публичном доступе информацию о структуре собственности юридических лиц, заключение о соответствии указанному критерию сделано на основе данных Глобального форума по прозрачности и обмену налоговой информацией, что не соответствует нормам закона, а именно — статье 39 НК Украины, поскольку сразу после включения в этот список Австрии и Швейцарии Минфину были направлены ноты протеста с опровержением указанной информации.

Проблема этого года

Министерство финансов Украины на наш запрос в письме от 20 января 2017 года № 31-11160-10/28-32/3933 предоставило ноту протеста Государственного Секретариата международных финансовых дел Швейцарской Конфедерации от 24 июня 2015 года № 41-42.1, которой оспорено наличие в Швейцарии условий, соответствующих критериям НК Украины, предусмотренным в статье 39.

Международный правовой центр EUCON совместно с налогоплательщиками, защищая свои права, обжаловали противоправное включение Швейцарии в распоряжение КМУ № 1042-р от 25 декабря 2013 года и № 449-р от 14 мая 2015 года.

РОМАНЧУК Ярослав — управляющий партнер Международного правового центра EUCON, г. Киев