Хозяйственное право и процесс

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Репортаж

№ 43 (1035) Хозяйственное право и процессот 24/10/17 (Репортаж)

Сборная в Австралии

Знаковые темы сиднейского форума IBA – искусственный интеллект, защита информации, борьба с коррупцией и новая волна популизма в мировой политике – собрали в Австралии юристов со всего мира

Евгения Руженцева ,

Ольга Усенко

«Юридическая практика»



Каждый год Международная ассоциация юристов (International Bar Association — IBA) проводит свою недельную отчетную конференцию в новом уголке земного шара. Хорошая традиция — возможность не только себя показать, но и мир посмотреть. А в этом году многие смогли ощутить себя героями «Орла и Решки: На краю света» — IBA впервые организовала итоговую конференцию в Австралии.

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