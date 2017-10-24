Хозяйственное право и процесс

Репортаж
Сборная в Австралии
Знаковые темы сиднейского форума IBA – искусственный интеллект, защита информации, борьба с коррупцией и новая волна популизма в мировой политике – собрали в Австралии юристов со всего мира
Ольга Усенко
Каждый год Международная ассоциация юристов (International Bar Association — IBA) проводит свою недельную отчетную конференцию в новом уголке земного шара. Хорошая традиция — возможность не только себя показать, но и мир посмотреть. А в этом году многие смогли ощутить себя героями «Орла и Решки: На краю света» — IBA впервые организовала итоговую конференцию в Австралии.
ДОСТУП К ЭТОМУ МАТЕРИАЛУ ПЛАТНЫЙ
Уважаемый читатель!
С 11 октября 2010 года доступ к материалам сайта «Юридическая практика» (кроме новостей и электронного магазина) осуществляется только на условиях платной подписки (регистрации)
Если Вы впервые посетили наш сайт и желаете стать нашим подписчиком, ознакомьтесь, пожалуйста, с условиями подписки, перейдя по этой ссылке.
Если же Вы хотите оформить подписку на печатную и/или онлайн-версию газеты перейдите по ссылке. Для оформления подписки на другие издания ЧАО «Юридическая практика» перейдите сюда.
Вернуться на главную страницу
Сохранить:
Контакты:
Поделиться: