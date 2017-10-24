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Тема номера: Хозяйственное право и процесс

№ 43 (1035) Хозяйственное право и процессот 24/10/17 (Тема номера: Хозяйственное право и процесс)

Обработать рано

Несмотря на положительную оценку новых форм хозяйственного судопроизводства, прогнозировать их содействие максимально быстрому восстановлению нарушенного права пока еще рано

Сергей Яценко

Специально для «Юридической практики»



С принятием парламентом законопроекта № 6232, которым вносятся изменения в процессуальное законодательство, никаких сомнений относительно «судиться по-новому» уже быть не может. Несмотря на значительную критику, которая сопровождает судебную реформу, следует признать, что проекты процессуальных кодексов, и особенно это касается Хозяйственного процессуального кодекса (ХПК), предлагают нам принципиально новый подход к судопроизводству, отличающийся в том числе динамикой и эффективностью рассмотрения дел.

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