Тема номера: Хозяйственное право и процесс
Обработать рано
Несмотря на положительную оценку новых форм хозяйственного судопроизводства, прогнозировать их содействие максимально быстрому восстановлению нарушенного права пока еще рано
С принятием парламентом законопроекта № 6232, которым вносятся изменения в процессуальное законодательство, никаких сомнений относительно «судиться по-новому» уже быть не может. Несмотря на значительную критику, которая сопровождает судебную реформу, следует признать, что проекты процессуальных кодексов, и особенно это касается Хозяйственного процессуального кодекса (ХПК), предлагают нам принципиально новый подход к судопроизводству, отличающийся в том числе динамикой и эффективностью рассмотрения дел.
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