Тема номера: Хозяйственное право и процесс
Ипотеки час
Для ипотечных правоотношений особенно важны единство судебной практики и одинаковое применение судами норм материального права
Петр Новаковский
Ипотека как составляющая института обеспечения обязательств является важнейшим элементом кредитных правоотношений. Не преувеличивая роли данного института, можно с уверенностью сказать, что от прозрачности, правовой определенности и единства методологического подхода законодательной и судебной власти к правоотношениям ипотеки зависит не только динамика развития кредитных отношений, но и общий инвестиционный климат Украины. Ведь каждый иностранный или отечественный кредитор при подготовке конкретной сделки определяет сопутствующие риски — это абсолютно нормальный и закономерный процесс. И риски, связанные с возможностью применения надлежащего способа обеспечения обязательств, в том числе и возможностью обращения взыскания на предмет ипотеки, стоят далеко не на последнем месте. К сожалению, сегодня все еще остается много противоречий, связанных с ипотечными правоотношениями.
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