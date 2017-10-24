Еженедельная газета «Юридическая практика»
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Еженедельная газета «Юридическая практика»

Тема номера: Хозяйственное право и процесс

№ 43 (1035) Хозяйственное право и процессот 24/10/17 (Тема номера: Хозяйственное право и процесс)

Ипотеки час

Для ипотечных правоотношений особенно важны единство судебной практики и одинаковое применение судами норм материального права

Игорь Кравцов,
Петр Новаковский
Специально для «Юридической практики»

Ипотека как составляющая института обеспечения обязательств является важнейшим элементом кредитных правоотношений. Не преувеличивая роли данного института, можно с уверенностью сказать, что от прозрачности, правовой определенности и единства методологического подхода законодательной и судебной власти к правоотношениям ипотеки зависит не только динамика развития кредитных отношений, но и общий инвестиционный климат Украины. Ведь каждый иностранный или отечественный кредитор при подготовке конкретной сделки определяет сопутствующие риски — это абсолютно нормальный и закономерный процесс. И риски, связанные с возможностью применения надлежащего способа обеспечения обязательств, в том числе и возможностью обращения взыскания на предмет ипотеки, стоят далеко не на последнем месте. К сожалению, сегодня все еще остается много противоречий, связанных с ипотечными правоотношениями.

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№ 43 (1035) от 24/10/17 Текущий номер

Хозяйственное право и процесс

№ 43 (1035)
Государство и юристы

Остров Крипт

Судебная практика

Одни оговорки

Тема номера:

Ипотеки час

Частная практика

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