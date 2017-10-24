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Тема номера: Хозяйственное право и процесс

№ 43 (1035) Хозяйственное право и процессот 24/10/17 (Тема номера: Хозяйственное право и процесс)

Ипотеки час

Для ипотечных правоотношений особенно важны единство судебной практики и одинаковое применение судами норм материального права

Игорь Кравцов ,

Петр Новаковский

Специально для «Юридической практики»



Ипотека как составляющая института обеспечения обязательств является важнейшим элементом кредитных правоотношений. Не преувеличивая роли данного института, можно с уверенностью сказать, что от прозрачности, правовой определенности и единства методологического подхода законодательной и судебной власти к правоотношениям ипотеки зависит не только динамика развития кредитных отношений, но и общий инвестиционный климат Украины. Ведь каждый иностранный или отечественный кредитор при подготовке конкретной сделки определяет сопутствующие риски — это абсолютно нормальный и закономерный процесс. И риски, связанные с возможностью применения надлежащего способа обеспечения обязательств, в том числе и возможностью обращения взыскания на предмет ипотеки, стоят далеко не на последнем месте. К сожалению, сегодня все еще остается много противоречий, связанных с ипотечными правоотношениями.

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