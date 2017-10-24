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Тема номера: Хозяйственное право и процесс

№ 43 (1035) Хозяйственное право и процессот 24/10/17 (Тема номера: Хозяйственное право и процесс)

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В вопросах нарушения правил территориальной подсудности суды на практике не готовы применять правовые позиции Евросуда

Иван Лагутин

Специально для «Юридической практики»



Практикующие юристы уже привыкли к тому, что вследствие объективных причин многие положения Хозяйственного процессуального кодекса (ХПК) Украины находят свое продолжение в постановлениях пленума Высшего хозяйственного суда Украины (ВХСУ). В отдельных случаях в таких постановлениях кроме разъяснений существующих норм мы видим попытки суда создать новую норму права. Порой же постановления пленума ВХСУ не только не вносят ясность в проблемный вопрос, но и порождают дополнительные споры по этому поводу.

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