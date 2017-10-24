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Тема номера: Хозяйственное право и процесс

№ 43 (1035) Хозяйственное право и процессот 24/10/17 (Тема номера: Хозяйственное право и процесс)

Собор доказательств

При грамотном подходе и заблаговременном сборе правильных доказательств задача «взыскать убытки» вполне выполнима

Елена Перцова

Специально для «Юридической практики»



Если мы попросим корпоративных юристов составить список наиболее невыполнимых задач руководства, то взыскание убытков с оппонентов с уверенностью войдет в топ-3 Mission: Impossible. Несмотря на некую избитость темы, предлагаю все же разобраться, почему при всем разнообразии законодательных норм мы не можем похвастаться изобилием положительной судебной практики и можно ли разрешить подобный спор в свою пользу в принципе.

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