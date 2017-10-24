Хозяйственное право и процесс

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Отрасли практики

№ 43 (1035) Хозяйственное право и процессот 24/10/17 (Отрасли практики)

Попасть в план

Независимо от того, сколько стратегических активов госсобственности будет фактически выставлено на продажу, покупателям следует обозначить для себя приоритеты и составить план действий

Александр Кезь

Специально для «Юридической практики»



Ожидания гражданского общества, государства и международных партнеров от результатов приватизации стратегических предприятий в нашей стране, в том числе и финансовых, из года в год остаются стабильно высокими: настолько высокими, что многие уже окрестили приватизацию «масштабной». Именно поэтому, когда реализация такого проекта государственного значения все же начнется, покупатель должен быть правильно подготовлен к участию в запланированных продажах государственных активов. Предлагаем обратить внимание на несколько важных юридических и коммерческих моментов.

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