Хозяйственное право и процесс

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Отрасли практики

№ 43 (1035) Хозяйственное право и процессот 24/10/17 (Отрасли практики)

Декламация безопасности

Новый закон о кибербезопасности содержит слишком большое количество декларативных и очевидных норм, в то время как в других странах такие акты — прикладные по своей сути

Денис Береговой

Специально для «Юридической практики»



Парламент ждал два года, пока вопрос кибербезопасности станет достаточно актуальным, чтобы принять законопроект № 2126а «Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины» (Закон № 2126а). Хорошо, что за это время наша страна столкнулась с достаточно серьезными кибератаками на отдельные предприятия и государственные порталы, а также познакомилась с вирусом Petya.A с известными всем последствиями (в этом предложении есть сарказм, если что).

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